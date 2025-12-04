「蠍子哥」懷秋當上《角頭》老大！高捷獻第一次爆意外

跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》張懷秋壞上加壞成《角頭》老大高捷外甥。（圖／光盛影業）





電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹、雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷聯合演出，今（4）日公開幕後花絮〈我信邪篇〉，從驅魔打鬥、異界法陣到寶萊塢群舞的精采畫面。

高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（圖／光盛影業）

高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（圖／光盛影業）

張懷秋特別為了《叫我驅魔男神》染成鮮紅髮色，自從之前預告曝光之後讓人驚豔不已，象徵被阿修羅力量侵蝕的象徵。這造型也讓平時低調的他吃足苦頭，笑說：「紅頭髮太顯眼，戴帽子都遮不住，當時劇組不希望曝光，而且我本來就比較低調，在路上不太想引起太多注意，所以當時我社群照片幾乎都只能放黑白的，可是這個頭髮被認出的機率變高了！」對他來說最大的挑戰是好壞之間沒有對比，他坦言：「瘋吉是個混混，本來就不是什麼好人，阿修羅也是壞人，通常一好一壞有差別比較好詮釋，這次兩個角色都是壞的，比較難做出層次和區別，對我來說比較挑戰。」

廣告 廣告

吳震亞自稱「動作搞笑組」狂讚高捷才是真正動作擔當。（圖／光盛影業）

吳震亞自稱「動作搞笑組」狂讚高捷才是真正動作擔當。（圖／光盛影業）

同樣在《角頭》系列以「貴董」深植人心的高捷，這次在《叫我驅魔男神》中特別演出「鐵雄」——外表剛猛、內心柔軟的黑幫領袖，經營殯葬、水產、酒吧等行業，看似呼風喚雨、實則最牽掛的，是被邪靈附身的外甥瘋吉，掙扎於「大義滅親」的考驗，在片中展現罕見的情感層次。他笑說：「這次不算黑道啦，比較像是生意人。最大的煩惱是外甥什麼時候能脫離阿修羅的附身！」這次他難得在電影裡獻跳一段「寶萊塢舞蹈」，他笑說：「大家可以看到我們很精彩的舞蹈，拍攝前上了好幾堂課，那時候因為太投入還跳到拉傷！」對於在片中印度惡魔之王阿修羅的威脅，他霸氣一笑：「我信佛，敬鬼神而遠之。表演歸表演，做人只要心存善念，什麼都不用怕。」

這次高捷在《叫我驅魔男神》的左右手也是觀眾的熟面孔吳震亞，兩人在《角頭》系列分別是「北館」精神領袖「貴董」與五虎將成員「胖達」，這回兩人再度同框，吳震亞笑說：「跟《角頭》表演也大不相同，在《叫我驅魔男神》中有更多的武打動作戲！」不過，他仍謙稱自己只算是「動作搞笑組」、「氣氛擔當」，興奮直呼第一次演「打殭屍」特別刺激，而真正的武打動作擔當絕對是高捷，更爆料高捷甚至在現場還會指導大家如何動作更為流暢、畫面更加好看，讓他狂讚高捷「根本就是動作魂上身嘛！沒想到捷哥的身手真好。大家如果想看捷哥大展身手，絕對不要錯過這部片。」同樣也是《角頭》系列的張懷秋，吳震亞笑稱是「不打不相識」，兩人在片中再度交手，「從《角頭》一路打到《叫我驅魔男神》，只是在《角頭》我們是死對頭，一見面就打；而在《叫我驅魔男神》則是『先分高下、再分生死。』」

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹 飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順 飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭 飾）在漁港擺攤賣透抽為生。某天為尋找傳聞中的乾屍，卻與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥 飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦 飾）相遇。原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋 飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。

在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終阿修羅附魔阿嚕米，使她重傷湯仔，卻意外喚醒他體內潛藏力量。湯仔領悟巴巴吉遺言的真義，與桑傑合力施展迦梨大法，終於消滅阿修羅，完成爺爺的使命。《叫我驅魔男神》12月31日全台歡樂上映。



【更多東森娛樂報導】

●林哲熹直播一半！「手機驚人鬼轉」雷嘉汭嚇傻

●戀上《驅魔男神》林哲熹！雷嘉汭笑認：為男友付出一切

●蠍子哥又黑化了！懷秋吐黑霧「背部現骷髏」紅髮惡魔之王登場

