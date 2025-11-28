蠓科標本助攻小黑蚊防治 科博館獲贈世界級「蚊人」蒐藏

▲今日標本捐贈儀式大合影。（圖片提供／國立自然科學博物館）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】享譽國際的已故蚊蠓專家連日清博士（1927–2022），長年致力於醫學昆蟲與公共衛生研究，是臺灣病媒生態與公共衛生領域的奠基者之一，也被學界尊稱為「蚊人」。國立自然科學博物館今(28)日舉辦捐贈儀式，正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本。這批標本涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類，將為科博館近年執行的小黑蚊（臺灣鋏蠓）防治研究與新興病媒昆蟲監測工作，注入關鍵力量。

▲捐贈儀式現場展出前次與本次之捐贈蚊科與蠓科標本，並介紹嗜吸或偶吸吸人血的蠓、叮咬牧場動物或傳病的蠓、吸食其他動物血的蠓、授粉或吸花蜜的蠓。（圖片提供／國立自然科學博物館）

連日清博士早年參與世界衛生組織（WHO）合作，深入東南亞與臺灣各地進行瘧疾病媒調查與防治策略設計，是臺灣瘧疾控制史上的關鍵人物。他的努力不僅有效降低病媒密度，更見證了臺灣成為全球唯一正式根除本土性瘧疾的國家，其科學貢獻深具歷史意義與國際指標價值。

▲科博館將結合此次捐贈標本、田野調查成果與教育推廣經驗，持續深化小黑蚊監測與分類研究，盼協助大眾更正確認識小黑蚊。（圖片提供／國立自然科學博物館）

此次捐贈的標本是連日清博士自1965年至2008年間所採集，範圍涵蓋臺灣、日本、韓國、中國與印尼，其中臺灣樣本高達97%，絕大多數為蠓科玻片，標本製作精緻，資訊標註完整，是極為珍稀的蠓科 (含病媒昆蟲) 物種資料庫。標本入館前在國立臺灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲教授指導下，由學生協助整理，並於今年3月由科博館團隊完成清點與入庫。本次特選在連日清博士冥誕前夕舉辦捐贈儀式，別具紀念意義。

今日儀式中，連日清博士之長子連百斌先生及十多位家屬、前外交部駐葡萄牙大使張崇哲特別到場見證，科博館館長黃文山亦代表館方致贈感謝狀。黃館長表示，全球3,000多種蚊科昆蟲中，有32種由連博士親自發表，另有19種蠓科物種由他發表命名。連博士的影響跨越世代，此次標本捐贈象徵珍貴科學資產的傳承與延續，也期盼科博館能在此基礎上持續推動研究突破。

科博館與連博士的淵源可追溯至1993年。在時任副館長李家維博士協助下，連博士慷慨捐贈10,826件蚊子標本，包括13屬、92種成蟲、幼蟲與蛹，每件皆附有完整採集與鑑定資訊，具高度研究價值，本次新入館的蠓科玻片標本，更對館方目前進行的小黑蚊防治研究提供關鍵性助益。

科博館典藏科科長蔡經甫指出，蚊子蟲體與翅足纖細柔弱且易斷裂，製作難度相當高，任何步驟都可能導致標本殘缺或不完整，玻片標本亦因易碎、易變質而需細心維護。透過館內穩定的保存環境，不僅能讓更多研究學者充分利用，也能讓這些珍貴標本在百年後仍維持最佳狀態。

科博館生物學組詹美鈴博士回顧，為執行國科會「臺灣鋏蠓防治計畫」，因蠓科種類鑑定不易，遂於2023年向蔡教授與連氏家族請求協助。研究團隊透過文獻蒐集，並利用這批珍貴標本比對觸角、口器、足與生殖器等形態構造比對，再結合DNA鑑定，成功掌握小黑蚊與其他蠓科種類的辨識特徵，得以精準找出小黑蚊幼蟲棲地，為後續防治工作奠定重要基礎。而科博館近年也陸續舉辦小黑蚊的探究活動，向大眾介紹小黑蚊形態、生物學與棲地特性，讓小黑蚊的防治與教育宣導更具科學基礎。

未來，科博館將結合此次捐贈標本、田野調查成果與教育推廣經驗，持續深化小黑蚊的監測與分類研究，期盼透過科學能量的累積與知識分享，協助大眾更正確認識小黑蚊，並共同朝向更有效且更友善環境的防治方向前進。