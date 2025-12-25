蠟筆小新也玩「接力舞蹈」cha！阿呆、妮妮萌翻16萬網友

蠟筆小新的接力舞蹈挑戰引發熱潮，吸引全球粉絲目光。韓國Mnet電視台M2 YouTube頻道上，合作蠟筆小新角色們，推出了自己版本的舞蹈挑戰。這支由小新、阿呆、正男、妮妮和風間共同演出的接力舞蹈影片上架不到兩天就突破16萬次觀看，成為網路熱門話題。此次合作主要是為了宣傳即將在韓國上映的蠟筆小新電影。

蠟筆小新的接力舞蹈超可愛。（圖／翻攝M2 YouTube）

這支舞蹈挑戰影片讓許多網友感到驚喜，紛紛表示難以抉擇是自己的偶像還是蠟筆小新角色們更可愛。雖然有些觀眾對於腿部比例被拉長的卡通角色感到些許不習慣，但整體反應相當正面，網友們普遍對這次的創意合作表示支持。此次合作是為了宣傳《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》在韓國的聖誕檔期上映。

蠟筆小新展將首度登陸台灣。（圖／翻攝展覽頁面）

除了韓國市場，台灣粉絲也將有機會與野原新之助近距離接觸。《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展》預計於明年1月在台灣首度登場，將提供多個沉浸式展區，讓粉絲們能夠盡情拍照留念，體驗蠟筆小新的魅力世界。

