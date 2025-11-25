蠟筆小新也遭殃！多部日本電影、演唱會被喊卡 毛寧推給高市早苗：傷害中國人的感情
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關表態，大動作祭出反制措施表示抗議，除了呼籲中國公民避免赴日旅遊、留學，近期也傳出包含《蠟筆小新》在內的多部日本電影突然被撤檔，日本藝人的演唱會被喊卡。對此中國外交部發言人毛寧今（25日）在例行記者會上再將責任丟到高市早苗身上。
蠟筆小新等多部日本電影遭中國撤檔
近來中國與日本關係趨於緊張，連帶影響民間活動，先前有中國媒體報導，日本動畫電影《工作細胞》和《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》，原先分別訂於本月22日和12月6日在中國上映，但上週突然傳出撤檔消息；另外還有電玩改編的《8號出口》、已故配樂大師坂本龍一之子空音央導演的《青春末世物語》（中譯片名：昨日青春）等日本電影，原本計畫在今年上映，但目前檔期都變成未定，或直接被改成2026年。早在這波爭議之前上映的《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，也被傳出會提前下映，但影城表示尚未接到通知。
中國便衣警察找上門！ 要求日本音樂家取消北京演出
除了日本電影，日本藝人在中國的演唱會也被取消，據報目前在中國包括北京等各大城市，有超過20場日本藝人、音樂家的演唱會或音樂會臨時喊卡，爵士音樂家鈴木良雄日前和樂團在北京試音彩排，突然被便衣警察來敲門，告知他們有日本人參與的演出全部都被取消。
中國各地的演出場館也在20、21日陸續接到通知，不僅取消今年底以前所有日本音樂人的演出，也被告知不得遞交明年日本表演者的演出申請。
中方批高市傷害中國人感情 日本沒打算改變政策
中國外交部發言人毛寧今主持例行記者會，被問到關於日本電影在中國上映的審查被暫停，以及20多場日本音樂家在中國的演出被取消，是否為中國政府對日反制措施的一部分，「中國對引進日本文化產品有無官方規定？叫停日本電影上映和文藝演出的措施將持續多久？」
毛寧回應將最近中日交流合作的影響，歸咎於日本首相高市早苗，稱高市早苗的「涉台錯誤言論」嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了日本和中國交流的氣氛。毛寧說，日本「應立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端。」
然而日本政府今也發聲明表示，對於高市早苗的表態「不認為需要重新檢討或修正」，並稱他們對於「存亡危機事態」和行使集體自衛權的政策沒有改變，外媒問毛寧中方是否接受？毛寧反問，日方能否完整公開表述他們所謂的一貫立場內容概念為何，他們認為日本始終沒有觸及問題的本質、刻意迴避中方收回言論的要求，批日方到底有沒有反省和誠意。
