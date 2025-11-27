蠟筆小新來店禮引爆兌換人潮 新竹SOGO週年慶首日業績飆新高

【民眾新聞網方健龍新竹報導】被新竹人視為年度盛事的新竹SOGO週年慶今（27）日盛大登場，一早10點尚未營業前，門口已湧現排隊人潮，不少高消費主力客群鎖定智能家電、黃金珠寶等，單櫃破百萬共有50家，首日業績（含巨城購物中心）預估6.3億，較同期成長5%，與大新竹民眾一同寫下全新紀錄。

新竹SOGO店長祝平政表示，天氣轉涼帶動換季保養需求，不少消費者鎖定彩妝、保養特惠組搶先補貨，雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II等明星品牌特惠組熱銷破萬組。今年新竹SOGO引進多個深受運動族與機能愛好者青睞的品牌，包括DESCENTE、Salomon、Wilson等，保暖服飾與機能鞋款成為開打首日人氣清單。今年受到明星代言效應帶動，NBA球星Ja Morant NIKE簽名鞋、愛迪達JamesHarden聯名款、Stephen Curry UA籃球鞋皆帶起熱潮，買氣強強滾。

祝平政指出，年底交屋潮發威，許多家庭趁週年慶高回饋好時機，入手大家電並搭配節能補助，再加上政府普發萬元現金更優惠，HITACHI、LG、SONY等深受喜愛，洗衣機、烘衣機、電視大型家電首日銷售達百台；新竹結婚率高，許多準新人購入婚戒，1克拉鑽戒首日共賣出3顆、單筆動輒破百萬；近期金價持續攀升，引高端客投資收藏，鎮金店、周大福、點睛品黃金磚、金元寶皆有超過百萬的大單成交，累積破千萬業績，整體黃金買氣可說是熱到發燙。

今年引進的潮流話題品牌，英國精品香水「潘海利根」，以收藏性高的獸首瓶身與高奢香調聞名，成為香水迷必收逸品；台灣名模林志玲私下愛穿的「VIVAIA」，以精緻小巧的尖頭鞋型、修飾腿部線條的剪裁受到年輕女性高度關注，新品牌帶來明顯人流。

蠟筆小新聯名來店禮是今年新竹SOGO週年慶最大亮點，開店不久後，雙人法蘭絨毯即引發排隊兌換潮，民眾大讚物超所值、材質柔軟又保暖；促銷方面，新竹SOGO推出滿5仟元送5佰元電子抵用券，名品珠寶大家電名瓷滿萬送仟，中信SOGO聯名卡4%回饋無上限、HappyGoPay單筆10倍點數等多重優惠，整體回饋率超過30%，讓民眾買越多賺越多。

新竹SOGO指出，接下來還有3款蠟筆小新來店禮、ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、PUMA摺疊收納箱、DESCENTE舒棉毛巾組、卡娜赫拉沐浴泡泡露與多項會員好友禮等好康，預計將再掀起一波週年慶高峰。

《圖說》蠟筆小新聯名來店禮是今年新竹SOGO週年慶最大亮點，開店不久後，雙人法蘭絨毯即引發排隊兌換潮。（圖／新竹SOGO提供）