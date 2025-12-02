蠟筆小新手機殼成線索 民權警細查監視畫面追回

【記者 宋祥霖／高雄 報導】苓雅分局民權路派出所警員許珈萍於日前午後擔服備勤勤務時，一名民眾焦急步入派出所，表示其手機遺失，請求警方協助。

經瞭解，該名高姓民眾於外出返家後發現手機遺失，但僅能回想行經的大致路線，對於遺失的具體時間、地點皆無明確印象，所幸手機外殼造型特殊，印有漫畫角色「蠟筆小新」圖案。

許員據此線索，立即展開沿線監視器影像調閱作業，細心比對每一段畫面，過程中因監視器畫面繁多且部分影像受雜訊干擾，檢索作業十分艱難，但許員不氣餒、持續細查，終於發現一名計程車司機拾獲該手機。許員立即聯繫該車司機，確認手機已由其主動送回派出所，經聯繫核對特徵，最終順利尋回失物。

許員隨後通知失主前來領回，高民得知手機尋獲，頻向許員道謝，表示手機內存有重要工作與個人資料，若遺失將造成極大不便。（圖：記者宋祥霖翻攝）