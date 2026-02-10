蠟筆小新粉絲衝了！藏壽司13款扭蛋登場 皮革零錢包僅15間店有

生活中心／賴俊佑報導

藏壽司情人節推出13款蠟筆小新扭蛋。(圖／藏壽司提供）

過年吃壽司！藏壽司再度攜手日本超人氣漫畫蠟筆小新，推出公仔吊飾、磁鐵書籤和動感吊飾共13款扭蛋，還有限定15間門市滿額贈小新零錢包以及5間主題門市，粉絲必朝聖；另外，爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS推出11款新品，其中話題商品「霧裡尋鮭圍爐鍋」首創生魚片「冷」火鍋概念，爽吃滿滿鮭魚。

藏壽司推出蠟筆小新旅行三件組、吸管杯加價購。(圖／藏壽司提供）

藏壽司蠟筆小新皮革零錢包限定15間門市加價購。(圖／藏壽司提供）

你回來了！藏壽司推出13款蠟筆小新扭蛋

藏壽司聯名蠟筆小新13款扭蛋2月 14日正式開扭，小新、小葵、鱷魚阿山、小白、肥嘟嘟左衛門等人氣經典角色齊聚登場，共有5款「蠟筆小新公仔吊飾」、4款「蠟筆小新磁鐵書籤」和4款「蠟筆小新動感吊飾」，一次把小新世界的歡樂能量通通帶進生活。

廣告 廣告

藏壽司限量加價購！2月14日起推出實用度與萌度兼具的「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」，凡於全台門市單筆消費滿800元，即可加價599元入手，2月26日起再推出限量「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」，夢幻寶寶藍與淡粉色兩款設計，活動期間單筆消費滿800元，即可加價699元購買，還有15間門市限定的「皮革三角零錢包」，2月14日起凡於指定店鋪當日單筆發票金額滿 1,200 元即可獲得，送完為止。

此外，特別精選板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華店，5 大門市打造特色聯名店，將蠟筆小新的世界直接搬進店內，拍照打卡還有機會抽中療癒系絨毛抱枕。

爭鮮 PLUS限定話題商品「霧裡尋鮭圍爐鍋」，首創生魚片「冷」火鍋概念。(圖／爭鮮提供）

爭鮮首創「鮭魚火鍋」！端上桌超浮誇

爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS即日起至3月2日，結合財運、戀愛、事業、健康四大運勢主題推出11款新品，包括象徵財運的「金運滿滿海膽」、主打戀愛運的「甜甜戀愛草莓鮭」、象徵事業高升的「鮑你高升和牛燒」、代表平安健康的「一帆風順鮭蝦配」，以及甜點「大橘大利」，多汁橘子果肉上層是甜蜜脆口的炙燒焦糖，每一口都甜進心裡，大吉大利旺整年！

爭鮮 PLUS限定話題商品「霧裡尋鮭圍爐鍋」，首創生魚片「冷」火鍋概念，鍋具鋪滿鮭魚刺身與鮭魚卵，打造春節圍爐創意吃法，爭鮮 PLUS限定商品還有「富貴三鮮卷」、「可可福滿鬆餅」、飲品「漫漫桃花開」；爭鮮限定商品則是熱湯麵「鮮味蝦貝麵」，香濃蝦味湯底搭配帆立貝、蝦仁等新鮮海鮮，另個限定商品則是「金鮑喜迎春」。

更多三立新聞網報導

三商巧福不到1年又漲！牛肉麵貴10元、排骨飯貴5元 最新價格曝

不是旭集、饗饗！饗賓「第100家店」是這間 苗栗人過年前開吃

築間降價了！380元爽嗑美國牛 16年來菜單大改版一次看

家樂福年前爆熄燈！旗下頂級超市連關4間 20年績優店也掰掰

