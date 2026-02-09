蠟筆小新陪吃壽司過年 美式餐廳新春大口吃肉

年節期間闔家一起到餐廳用餐，創造美好回憶。藏壽司再度與「蠟筆小新」聯名推出13款新扭蛋，並提供旅行袋組與不銹鋼吸管杯加價購。TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排端出新春分享套餐，每人均價1,000元大啖整份豬肋排或肋眼牛排。摩斯漢堡則搶先公布開工優惠，大杯咖啡買1送1，早餐組合只要銅板價。

新的一年要像「小新」一樣充滿活力！藏壽司於2月14日起，祭出蠟筆小新3大系列共13款扭蛋，小新、小葵、鱷魚阿山、小白、肥嘟嘟左衛門等經典角色通通上陣。其中「公仔吊飾」系列加入藏壽司的日式KURA燈籠元素，「磁鐵書籤」與「動感吊飾」系列以誇張生動的小新動作為主，滿足「小新迷」的蒐集慾望。

同時，藏壽司再推加價購好康，首發為蠟筆小新雙層壓縮旅行3件組，採雙拉鍊壓縮設計，輕鬆節省收納空間，在門市內用餐單筆滿800元就能用599元入手。2月26日起「1,200ml不鏽鋼手提吸管杯」接棒，有夢幻寶寶藍與淡粉色兩款可選，單筆消費800元加價699元即可購入。

美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS在春節期間上架全新雙人與4人套餐，售價分別為2,199元、4,099元，包含湯品、開胃菜或沙拉、義大利麵或風味飯主餐，以及半份或整份雙醬碳烤豬肋排或沙朗牛排。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排主打雙人與4人餐，雙人餐價格2,400元，供應12盎司肋眼牛排或8盎司火烤德州牛排搭配冠軍豬肋排；4人餐售價4,480元，可以爽吃厚切無骨豬排、整份冠軍豬肋排與12盎司肋眼牛排。

摩斯漢堡提前公布「開工優惠」，2月23日開工當天大杯摩斯咖啡買1送1，自2月24日至3月8日購買大杯摩斯咖啡或經典奶茶第2杯10元。此外，2月23日至3月8日「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」任選2杯85元，早餐「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」同樣只要85元銅板價。

