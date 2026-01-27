《蠟筆小新》野原家房價「單薪家庭」可負擔？日理財師推算超真實結果曝

野原一家擁有獨棟住宅及自用車，若以廣志收入計算，支付房貸後生活仍算寬裕。圖／翻攝自Shin-Ei Animation

於1990年代開始連載播出的《蠟筆小新》，一家4口熱鬧相處，反映現實生活樣貌，雖然其故事背景並未限定何種時代，且住家地址「埼玉縣春日部市雙葉町904號」為虛構，不過觀眾仍好奇，若比擬現代，野原家房價多少，對於一名上班族是否負擔得起？

日本理財規劃師武藤貴子指出，野原家1家4口，廣志為一名上班族，太太美冴為家庭主婦，育有1子小新、1女小葵及寵物小白，雖然住家地址埼玉縣春日部市雙葉町904號為虛構地點，不過若以埼玉縣春日部市來看，並以2025年春日部市住宅用地公告地價與一般新建木造住宅成本推算，在精打細算之下，以廣志1人賺錢養家，確實負擔得起。

其住宅為一棟2層木造建築，採用傳統佈局，1樓為起居室、餐廳及日式房間，2樓為臥室，推斷其占地面積約約35坪，總建築面積約24坪，雖然空間看似狹窄、儲物空間少，不過類型屬於小而實用型極簡住宅，假設購屋總價3,030萬日圓（約新台幣616萬元），扣掉2成頭期款約606萬日圓（約新台幣123萬元），貸款剩下約2,424萬日圓（約新台幣493萬元）。

日本理財規劃師武藤貴子以2025年春日部市住宅用地公告地價與一般新建木造住宅成本推算，野原家「單薪家庭」可負擔得起。圖／翻攝自Shin-Ei Animation

接著以35年期固定利率計算，每月房貸還款金額約8萬日圓（約新台幣1.6萬元），若廣志年收入約600萬日圓（約新台幣122萬元），房貸負擔約佔月實領收入2成；武藤貴子表示，雖然野原家房貸並非毫無壓力，且其並非豪門，不過月收入經精打細算，長期之下實屬可負擔情況，帶入現今社會可視為「一般上班族家庭」的代表，生活已經相對寬裕。



