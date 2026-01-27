《蠟筆小新》野原家房價「單薪家庭」可負擔？日理財師推算超真實結果曝
於1990年代開始連載播出的《蠟筆小新》，一家4口熱鬧相處，反映現實生活樣貌，雖然其故事背景並未限定何種時代，且住家地址「埼玉縣春日部市雙葉町904號」為虛構，不過觀眾仍好奇，若比擬現代，野原家房價多少，對於一名上班族是否負擔得起？
日本理財規劃師武藤貴子指出，野原家1家4口，廣志為一名上班族，太太美冴為家庭主婦，育有1子小新、1女小葵及寵物小白，雖然住家地址埼玉縣春日部市雙葉町904號為虛構地點，不過若以埼玉縣春日部市來看，並以2025年春日部市住宅用地公告地價與一般新建木造住宅成本推算，在精打細算之下，以廣志1人賺錢養家，確實負擔得起。
其住宅為一棟2層木造建築，採用傳統佈局，1樓為起居室、餐廳及日式房間，2樓為臥室，推斷其占地面積約約35坪，總建築面積約24坪，雖然空間看似狹窄、儲物空間少，不過類型屬於小而實用型極簡住宅，假設購屋總價3,030萬日圓（約新台幣616萬元），扣掉2成頭期款約606萬日圓（約新台幣123萬元），貸款剩下約2,424萬日圓（約新台幣493萬元）。
接著以35年期固定利率計算，每月房貸還款金額約8萬日圓（約新台幣1.6萬元），若廣志年收入約600萬日圓（約新台幣122萬元），房貸負擔約佔月實領收入2成；武藤貴子表示，雖然野原家房貸並非毫無壓力，且其並非豪門，不過月收入經精打細算，長期之下實屬可負擔情況，帶入現今社會可視為「一般上班族家庭」的代表，生活已經相對寬裕。
更多鏡報報導
YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐
泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的
繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果
賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 118則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 175則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 168則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 151則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 254則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 38則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 5則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言