蠢蛋？損害？ 泰國環球小姐總監罵佳麗惹議 現場還原看真相

全球100多位佳麗，最近齊聚泰國，準備角逐全球四大選美賽事之一的「環球小姐」。沒想到泰國主辦方，竟然辱罵墨西哥小姐「蠢蛋」，造成不少國家的代表佳麗當場離席抗議。事發一天後，泰國環球小姐總監公開道歉，不過他仍然辯稱，沒有罵墨西哥小姐「蠢蛋」，而是說「損害」。

全球100多位佳麗近期齊聚泰國參加「環球小姐」選美比賽，卻爆發嚴重爭議事件。泰國主辦方總監在活動中公開辱罵墨西哥小姐，導致多國佳麗當場離席抗議。事件被直播擴散後，成為泰國媒體頭條新聞。雖然泰國環球小姐總監納瓦特事後公開道歉，但仍辯稱自己使用的是「損害」而非「蠢蛋」一詞，引發各界關注，該爭議事件已使納瓦特被限制參與選美相關活動。

在這場匯集全球100多位佳麗的環球小姐選美賽事中，各國佳麗身著晚禮服參加活動，主辦方泰國賽事總監納瓦特突然點名斥責墨西哥小姐。納瓦特對她大吼說「如果妳聽從自己國家總監的指令，妳就是個『蠢蛋』。」

據新加坡媒體報導，這場衝突的起因是墨西哥小姐聽從自家墨西哥總監的建議，沒有發佈宣傳泰國的內容。當墨西哥小姐起身反駁時，納瓦特的態度更加強硬，他要求墨西哥小姐對他禮貌，不該站起來回話，強調自己還在說話。隨著爭執升級，納瓦特甚至直接呼叫保全介入。

此時，其他國家的佳麗們看不下去這種不尊重的行為，紛紛離席聲援墨西哥小姐。墨西哥小姐波希離場後表示，泰國總監的行為是不尊重的，她被罵「笨」。波希認為全世界都應該看到這件事，因為她們是被賦權的女性，這是一個讓她們發聲的平台，沒有人可以讓她們噤聲。

這場爭議被直播擴散後，迅速成為泰國報紙的頭條新聞。在隨後的道歉中，納瓦特在鏡頭前痛哭，但仍辯解自己沒有罵人笨。他表示自己說的是「damage（損害）」，意思是如果墨西哥小姐相信並聽從國家總監，這會對她或對皇后造成損害，而不是「dumbhead（蠢蛋）」。事後納瓦特對各國佳麗說「事情已經過去了，妳們開心嗎?」但是，現場佳麗沒有回應他。

由於這起事件，納瓦特已被限制參與選美相關活動，環球小姐決賽預計於本月21日在泰國暖武里府登場。

