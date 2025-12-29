蠢？共機頻繁犯台自埋隱患？于北辰：瞄久了就摸清共機！

論壇中心／李佳穎報導

中共東部戰區今（29）日無預警宣布對台進行「正義使命-2025」大規模演習，兵力涵蓋陸海空及火箭軍，企圖對台實施封控。長期關注空域動態的「Taiwan ADIZ」粉專記錄顯示，共機不僅頻繁侵擾，更在廣播中擺出「反客為主」的霸道姿態，囂張要求我守護家園的戰機「立即離開」，蠻橫行徑令人氣憤。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》解析，「太蠢了！」共機頻繁擾台反而替台灣省下了靶機的預算，還能藉此偵蒐共機，把它的性能、節數、特性、轉彎方式、部屬等摸清！

另外，現在各大社群上，湧現自稱軍人身分散播反軍購的發文，其中一篇還報上自己的番號、單位。對此，于北辰分析，「這內容一看就不在台灣，這就是反串」，大舉出動網軍，先攻佔網路帶風向，而且文中一直提及海馬士，那就表示「海馬士一定要買」因為他們怕死了。

王定宇委員分享，最近在各大社群上只要發跟國防預算相關的貼文，就會湧入一堆帳號，裡面真真假假都有，可能是為了阻撓台灣國防預算，或是打擊台灣人對國防的信心，相關單位已經在查了！

