【蠻好的牛糞博士2】老黨外靈魂猶在 朱政騏加入民進黨15年只因為「這個原因」

出身自保健營養領域的「理工男」朱政騏，因為對於媒介書寫及社會關懷的興趣，跨領域轉向世新大學社會發展研究所、國立台灣大學社會學系博士班深造，原本打算一路完成博士學位投入教職之路，但在接連參與的「樂生療養院保存」、聲援「白米炸彈客」楊儒門等社會運動的過程中，深刻埋下「黨外運動」精神，經過「牛糞博士」一役後毅然決定批上民進黨戰袍，畢生投入從政之路。

朱政騏就讀大學、研究所期間，致力於參與各場社會運動，為弱勢發聲。（資料照／朱政騏提供）

誤入政壇的老左派？朱政騏從體制外改披「綠戰袍」全因這2人

「其實我原本想往教職之路發展、壓根沒想過要從政！」過去一向自認是「體制外」社運人士的朱政騏坦言，尤其自己在大學期間在國立台灣大學建築與城鄉研究所旁聽，乃至於世新大學社會發展研究所就讀期間，參與過大大小小社會運動，包含「樂生療養院保存」、聲援「白米炸彈客」楊儒門，最終在這樣的實踐脈絡下發動「吃牛糞堡」行動，甚至進一步駐守立法院前絕食抗爭。

前台南縣長蘇煥智當時特地赴立法院告知朱政騏，民進黨即將發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行，當時對於朱政騏而言形同一句「當頭棒喝」的提醒：當議題受到社會關注後，若沒有政黨的力量承接，將會只是曇花一現，無以為繼。爾後當時甫因競選總統落敗的前民進黨黨主席謝長廷親自到朱政騏於立法院前絕食抗議的現場慰問，讓朱政騏毅然體認「若要推動改變就必須參加政黨參選」，並且自2010年正式批上「綠戰袍」踏上參選之路。

朱政騏為反對美牛進口，在立法院前躺棺材絕食抗議，使諸多民進黨前輩前往探望。（資料照／朱政騏提供）

不這麼綠的民進黨？朱政騏仍深信「勤政清廉愛鄉土」創黨精神

加入民進黨至今超過15年的朱政騏，其實來自「深藍家庭」，雖然身為軍眷的外省第三代，但朱政騏不假思索直言「當時的國民黨對於沒有背景的年輕人絲毫沒興趣」，同時也因為當時民進黨處於前總統陳水扁卸任後的低靡態勢，他深信「政黨政治必須要有互相制衡的力量」，毅然決定加入民進黨。不過在民進黨現今諸多執政包袱下，朱政騏仍擁戴民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以及1999年《台灣前途決議文》的黨綱，實屬難得，相較於當今許多「開口不離黨意」的民進黨年輕從政同志，朱政騏堅守著民進黨創黨精神的「黨外老靈魂」，似乎更能抓住了台北市中性選民的口味。

