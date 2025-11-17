【蠻好的牛糞博士3】重新詮釋「牛糞博士」新意義 朱政騏重整旗鼓角逐北市議員

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

從2009年的「吃牛糞堡」行動至今已逾15年，朱政騏「牛糞博士」的稱號在今天逐漸淡出社會視線。過去在黨內曾歷經參選失利的朱政騏，在身為里長的太太帶領下，逐步扎根地方服務，在「流量」至上的選舉環境中，朱政騏深信「過去的紀錄」相較「娛樂化」人物形象更為重要，朱政騏期許「牛糞博士」稱號能沿襲過去為民喉舌的精神，向台北市民證明自己會用跨領域的知識與經驗解決未來的挑戰。

朱政騏近年在擔任大同區隆和里里長的太太沈春華「手把手」帶領下，深入基層服務、建立好口碑。（圖／記者蔡林攝）

「牛糞博士」新意義！朱政騏「毫無包袱」擬為更多弱勢發聲

面對當今政治逐漸「綜藝化」的趨勢，「牛糞博士」背後的社會實驗性行動邏輯是否已經不合時宜，朱政騏不以為然。「娛樂化、視覺化的確是現在的趨勢」，朱政騏坦言，但仍深信「過去做了哪些事情、留下哪些紀錄」更為重要，而非選舉期間「突然冒出」。

回顧朱政騏過去「吃牛糞堡」行動、立法院前躺棺材絕食等震撼行動，其來有自，朱政騏從大學期間除了熱衷於校刊撰文外，更在當時成立「北醫BBS站同志板」，在充滿社會歧視的時光背景下，朱政騏甚至從未試圖「澄清自己並非同志」而致力為同志族群爭取權益，從朱政騏理性、科學的學術背景到充滿理想性、批判性的社會行動，加入民進黨至今無濃厚的派系色彩，靠的是跨領域的知識與過人的行動力，為不同時空背景下的弱勢族群爭取權益。

過去的「牛糞博士」（右一）如今經歲月累積更為成熟，面對2026年台北市議員選戰，朱政騏自信表示「準備好了」。（資料照／朱政騏提供）

朱政騏「背後的女人」不簡單 里長妻「小雞帶母雞」深入基層

過去為了美牛進口的食安議題一路衝撞，最終加入民進黨的朱政騏在其過程中意外遇見了「人生的最大幸福」。當時一位民進黨籍立法委員要求時任教育部長吳清基到立法院門口探望躺在棺材裡絕食抗議的朱政騏，並且派其助理關心現場狀況，而這位助理，也就是今天朱政騏的妻子、台北市大同區隆和里里長沈春華。近幾年，朱政騏在沉潛備戰市議員期間，靠的是身為里長的太太「手把手」帶著朱政騏深入各個社區、親力親為服務基層，除了展現二人的深厚感情外，也開創了「小雞帶母雞」的獨特起手式。

「十年磨一劍」重整旗鼓選議員 朱政騏：我準備好了

從體制外的社運人士改披上民進黨戰袍後，朱政騏的第一役是2010年台北市中山、大同區市議員黨內初選，當時面對的競爭對手是當今的大陸委員會副主委梁文傑、立法委員蔡易餘等強將，朱政騏最終以落敗收場。隨後先後擔任民進黨台北市黨部執行長及總統府副秘書長何志偉過去擔任台北市議員、立法委員期間的地方服務處主任，歷經超過15年的基層服務與蹲點，朱政騏如今再戰中山、大同區市議員爭霸戰，回到最初的起點，透過鏡頭也自信地向台北市民喊話「我準備好了」。

