蠻橫中共！環台軍演影響10萬旅客 鍾佳濱嗆：企圖昭然若揭

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域。交通部民用航空局預估，從今（30）日8時至18時間，受影響旅客人數恐逾10萬人。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱批評，針對性對其他國家地區用圍繞、封鎖式的方式，而且還突然發布（演習），如此不尊重人的武力行為，不會得到國際支持，企圖更是昭然若揭。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院議場前接受媒體聯訪回應時事。記者提問，中國軍演影響逾10萬旅客？對此，鍾佳濱回應，正常國家的軍事演習是必要的，台灣也不例外，但是中共軍演卻是非常臨時，這當然是違反了世界民航組織的要求跟期待，因為民航班機是有固定班次，其實只要是排定的軍演，都可以事先安排。

他進一步說明，「像我的故鄉屏東，經常也有類似軍隊對海面的射擊，這些都會依照規定，在一定的時間前向全體公告，讓必要的航勤作業船隻或漁民可以避開」。

最後，鍾佳濱強調，任何國家從事軍事演習強化自己的國防安全，這是必要的，但針對性對其他國家地區用圍繞、封鎖式的方式，且還突然發布（演習），這不但讓他們的企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家是相當不友善，而且對他人的不尊重，這樣的一種武力行為，我想不會得到國際的支持。

根據統計，今早8時至晚間6時止，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量今日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。







