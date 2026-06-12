血便以為痔瘡！他一檢查竟是罹癌 醫點名這食物害「大腸癌年輕化」

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彰化一名30多歲林姓男子，數個月來反覆出現排便帶血的情況，就醫竟被診斷出罹患大腸癌。示意圖／翻攝自pixabay

彰化一名30多歲林姓男子，數個月來反覆出現排便帶血的情況，由於過去曾有痔瘡問題，因此始終認為只是舊疾復發，未積極就醫。直到症狀持續未改善，才前往醫院檢查，結果竟被診斷出罹患大腸癌。

彰化秀傳醫院大腸直腸外科醫師陳重均指出，隨著飲食習慣逐漸西化，大腸癌患者有年輕化現象。林男平時工作忙碌，三餐大多仰賴外食解決，尤其偏好速食、油炸食物及各類加工食品，鮮少攝取蔬果。加上過去有痔瘡病史，因此面對血便症狀時並未提高警覺，沒想到竟因此延誤病情。

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除了這名30多歲男性個案外，陳重均表示，院方也曾收治一名20多歲女性患者，因長時間腹部不適及排便習慣改變就診，經檢查後同樣確診大腸癌。

該名女性患者透露，由於工作壓力大、生活作息不規律，經常以手搖飲及超商即食食品果腹，飲食內容缺乏均衡，可能成為健康隱憂之一。

陳重均表示，除了遺傳及家族病史等因素外，近年研究認為超加工食品攝取量增加，可能與年輕族群大腸癌發生率上升有關。

超加工食品是什麼

所謂超加工食品包括速食餐點、加工肉類、洋芋片、糖果餅乾、含糖飲料以及高油高鹽食品等，這類食物通常熱量高、膳食纖維不足，且含有較多添加物，若長期大量食用，恐影響腸道菌相平衡，進一步增加罹癌風險。

出現3症狀快就醫

醫師提醒，民眾若出現血便、腹痛、排便習慣改變等症狀，不應自行判斷為痔瘡而輕忽，應盡速接受專業評估與檢查。目前國民健康署建議一般民眾自45歲起定期接受大腸癌篩檢；若具有家族病史等高風險因子，則可考慮提前至40歲開始追蹤檢查。

根據統計，大腸癌自2006年起即為國內發生人數最多的癌症，每年新增病例超過1萬人，死亡人數逾5千人。醫界指出，大腸癌若能及早發現並接受治療，預後相當良好，早期患者五年存活率可超過九成。

定期篩檢可降低罹癌機率

由於多數大腸癌源自腺瘤性息肉癌化，因此透過定期篩檢及早發現並切除息肉，可有效降低罹癌機率。研究顯示，定期進行糞便潛血檢查，可降低約三成大腸癌發生風險。現行免疫法糞便潛血檢查操作簡便，且無須特別限制飲食，是相當普及的篩檢工具。

不過醫師也強調，糞便潛血檢查並非百分之百準確，若結果呈現陽性，或身體出現異常警訊，仍應進一步接受大腸鏡檢查。大腸鏡除了能直接觀察腸道狀況外，若發現息肉或可疑病灶，也能同步切除或採樣送驗，提高早期診斷與治療機會。



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