血便拖3個月竟是癌！40歲男中低位直腸癌7公分腫瘤奇蹟免開刀

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林志安(右)醫師為蔡先生(左)安排接受TNT治療後，腫瘤消失(醫師手指處)達臨床完全緩解，免除手術、保留肛門。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕40歲的王先生持續解血便3至4個月，就醫確診罹患第三期直腸癌，腫瘤有7公分大，距肛門口僅5公分，屬於中低位直腸癌，一般治療是動手術，但常有併發症也需要臨時性人工肛門，甚至得切除肛門，因此接受「全面新輔助治療」(TNT)，將過去分散在手術前後的放、化療，精準調配到手術前對癌細胞密集轟炸，達到臨床上腫瘤完全緩解也就是看不到腫瘤，順利免除手術、回歸正常生活。

台中榮總大腸直腸外科醫師林志安、陳璿夫指出，大腸癌為台灣十大癌症新發生人數排名第二，每年逾1萬9千人罹病，約有5分之1為中低位直腸癌，因腫瘤位置接近肛門括約肌，手術較為困難，其中僅約5至10%的特定基因型有免疫治療能免開刀成果，且價格高昂。

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林志安(右)指患者接受TNT治療後，腫瘤消失(醫師手指處)達臨床完全緩解，免除手術、保留肛門。(記者蔡淑媛攝)

為了打破天價藥物與基因型的限制，中榮採取義大利NO-CUT臨床試驗與美國OPRA頂尖研究倡導以TNT模式，擴大保肛機會，將一般治療程序優化，一樣為健保給付，將放化療全數提前至手術前的新輔助階段集中施行，以高強度的術前治療，如同對癌細胞密集轟炸，達到最佳的腫瘤降階與消退效果。

大腸直腸外科醫師洪浚嚴說明，接受TNT療法後，進行8到12週評估，如果檢查已完全看不到腫瘤，能免除手術、完整保留肛門，接著進行觀察與等待照護階段，每3至4個月做定期密切規律的追蹤，透過肛門指診、大腸鏡、高階影像、切片等檢查，確定是否復發，即使腫瘤仍看得到，但也明顯縮小，或是之後復發，再進行手術的效果也比傳統治療好。

洪浚嚴說，中榮5年來為中低位直腸癌病患進行TNT治療後，有45%、共62名患者能免除手術、保留肛門，整體長期局部控制率與存活率與傳統手術相當，並未因不開刀而犧牲抗癌療效，治療成果已於2025年獲國際頂尖期刊《Annals of Oncology》及《The Lancet Oncology》刊載驗證。

王先生平日有飲酒、吸菸習慣，喜好油炸辛辣食物、常熬夜，確診罹患第三期直腸癌，去年5月完成TNT治療的5次放療與8次化療後，做大腸鏡及影像檢查都看不到腫瘤，順利免除手術，也調整生活習慣，正常睡眠、飲食和運動。

洪浚嚴醫師(右)向王姓患者說明TNT治療中低位直腸癌方式。(記者蔡淑媛攝)

中榮直腸外科團隊說明以全面新輔助治療(TNT)免開刀策略，為5名中低位直腸癌病人的達成保肛治療。(記者蔡淑媛攝)

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