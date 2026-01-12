血便當痔瘡 44歲男揪腸癌

黃泰銘提醒，排便習慣改變應及早就醫。

（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

一名44歲男性長期解血便卻未特別在意，起初以為是痔瘡未就醫，近期症狀持續未改善，就醫檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，合併內痔出血情形，病理切片檢查，安排腫瘤切除。

衛福部豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者確診僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。

臨床相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

廣告 廣告

大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

黃泰銘說明，這名個案爺爺罹患大腸癌，父親有大腸腺瘤性瘜肉病史，平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群。研究顯示，一等親罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率。

長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，被認為與大腸癌發生風險相關。

根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90%，若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，5年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或反覆便秘等情況，應提高警覺及早就醫。