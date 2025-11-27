血債血償！欠債老翁狂砍失明房東297刀 判19年重刑

這起震驚社會的命案發生在2024年6月9日清晨7時許。根據法院調查，78歲的顏姓男子原本以1萬8000元承租萬華區民和街一處3房1廳1衛住宅，隨後充當二房東，將其中一間雅房以月租7000元出租給透過社會局轉介的陳進財，另一房則以1萬元分租給林姓室友。

陳男雖按時繳納房租，但因沉迷賭博且月領3萬多元低收入戶補助不敷使用，經常向失明的顏男借錢。雙方因還款問題多次爆發爭執。案發當天，陳男再度被催討債務，盛怒之下先持剪刀戳刺顏男喉嚨、頭部共38刀，剪刀斷裂後又換用塑膠柄菜刀揮砍，刀刃砍鈍後再持木柄菜刀繼續狂砍，總計造成259處菜刀傷。

命案現場慘不忍睹，顏男頸動脈被砍斷、後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，手指被砍斷、整張臉被割得面目全非，臟器外露倒臥血泊當場死亡。現場血跡甚至噴濺到2公尺高的牆面。

陳男行兇後換下染血衣物，搭火車逃往新竹老家，藏匿在城隍廟附近。當天下午2時許，他在便利商店外以公共電話向警方自首，表示「我殺了人」。

審理期間，陳男辯稱是因不滿顏男放高利貸、要他還15萬元，甚至逼他去行乞才失控行兇。他更荒謬地聲稱，犯案後逃離時顏男還站在原地說要叫救護車。此說法當庭遭國民法官怒斥「說謊」，質疑失明且身體虛弱的顏男根本不可能目擊他持刀或奪刀反擊。

檢察官指出，陳男因賭癮不斷借錢不願還款，所謂利息過高只是藉口。他行兇後還曾前往電子遊藝場，是個「危險的賭徒」。

國民法官合議庭審酌，雙方除借貸債務外並無重大恩怨，陳男卻有如此殺人犯意，手段極為兇殘，且說詞反覆、漏洞百出，無法認定有真心悔悟。今日宣判依殺人罪判處陳進財有期徒刑19年，全案可上訴。

顏男兒子受訪時表示，離家十多年的父親雙眼失明，與陳男原有相互依賴照應的「共生關係」，卻發生「弱弱相殘」悲劇，坦言「生氣不起來，只覺得是一種悲哀」。死者家屬到場聆聽宣判，表示需要時間消化判決結果，不排除再上訴為父親討回公道。

