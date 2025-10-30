血基會遭控刁難工會會務假 工會提不當勞動行為裁決

（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北30日電）台灣血液基金會企業工會今天赴勞動部前抗議，指基金會刁難工會申請會務假，並向勞動部提出不當勞動行為裁決；血基會則聲明，遵守法規絕未苛扣會務假，工會實屬誤解。

台灣血液基金會企業工會、台灣醫療工會聯合會今天上午集結在勞動部門口，控訴血液基金會惡意打壓工會，刁難工會申請會務假，勞資雙方才於今年6月26日達成和解、簽下白紙黑字協議，不過基金會不僅未履行承諾，反而變本加厲，繼續駁回工會申請會務假。

勞動部今天回應，有關血液基金會企業工會與血液基金會間不當勞動行為爭議事件，目前已收受裁決申請案，上午將召開初審會議進行初步釐清，後續將依法調查，如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法情事，將依規定裁處雇主新台幣10萬至50萬元不等罰鍰，同時公布雇主、代表人姓名。

勞動部呼籲，雇主應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益，不應對工會有不當妨礙或影響行為。

台灣血液基金會則透過新聞稿表示，一向遵循工會法及工會法施行細則相關規定，絕不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。工會聲稱基金會惡意打壓，刻意刁難會務假，實屬誤解，深表遺憾，但尊重裁決結果。

血基會主張，雙方今年6月和解、對會務假申請方式已達共識，工會為會務假申請時，應於公假事由欄簡要記載、釋明事由，並在附檔欄上傳客觀文件；另外，系統公假分類自去年12月起新增辦理工會會務，幹部只要敘明會務內容並提供佐證，皆會依法核准會務假。

血基會指出，根據企業工會今年6月8日來函，工會理事因辦理勞資會議勞方代表選舉，依法請領補發1日薪資，但上述來文自陳，該名理事「因業務繁忙會務假用畢」，足證基金會並未違法短給幹部的會務假時數；也重申基金會重視與工會溝通協調機制，維護勞資關係。（編輯：張雅淨）1141030