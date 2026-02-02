血壓怎麼量最準？醫教７２２準則穩住血壓線

好醫師新聞網記者張本篤／嘉義報導

圖：林庭光副院長提醒，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」／大林慈濟醫院提供



高血壓是健康一大危害，許多民眾都有固定量血壓的習慣，但是有時高高低低、左手、右手，上午、下午，血壓像月亮，初一、十五像月亮，究竟怎麼量才會準？為協助心臟內科病友及家屬正確認識高血壓、落實日常自我照護，大林慈濟醫院於1月31日上午舉辦「清心俱樂部－『心』的開始」心臟內科病友會，透過醫師與營養師的專業分享，結合互動交流，陪伴病友從生活細節做起，穩穩守護健康。

活動一開始，林庭光副院長特別到場致詞，他表示，清心俱樂部病友會已持續舉辦25年，長期陪伴心臟內科病友面對疾病、學習自我照護。他指出，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」，該做的治療與生活調整要確實落實，不適合的行為則應避免，更重要的是建立正確的健康觀念。也因此，本次活動特別邀請營養師張雅芳與心臟內科陳祈池醫師進行專業分享，讓病友與家屬能即時提問、釐清迷思，將醫療知識落實於日常生活之中。



許多病友苦惱於「減鹽」會讓食物變得無味，張雅芳營養師在講座中分享「三少二多」的飲食秘訣：少調味品、少加工食品、低油脂；多蔬果、多高纖。水果攝取不能過量，建議每天攝取2份（約拳頭大），且直接食用優於打成果汁，以免攝取過多糖分影響血糖與體重。



張營養師特別提醒外食族要注意「隱藏的鹽分」，例如湯品、醬油膏、豆瓣醬等都是高鈉地雷。她建議民眾用餐時「吃料不喝湯」、「吃飯不淋滷汁」，並多選擇蔥、薑、蒜、檸檬等天然辛香料來增加風味，取代高鈉調味料。她也強調，低鹽飲食不是少鹽，不能矯枉過正，每天仍應適量攝取6克的鹽，以維持健康。



心臟內科陳祈池醫師則以「心的開始－守護您的血壓線」為題，說明近年高血壓治療新趨勢，提醒病友血壓控制目標已從過去的140/90，下修為130/80 mmHg，早期發現、及早介入，有助於降低心血管疾病與中風風險。





陳祈池醫師指出，許多民眾在診間量血壓時常因緊張導致數值偏高，形成所謂的「白袍高血壓」，因此建議在家中量測血壓最為準確。





陳醫師現場傳授好記的「722」量測口訣，呼籲病友應連續量測7天、每天2個時段（起床後、睡覺前）、每個時段量2次（間隔一分鐘取平均值）。陳祈池醫師也強調，高血壓是推倒健康的第一張骨牌，可能引發腦中風、視網膜病變及腎臟衰竭等嚴重併發症，唯有定期精準量測、長期追蹤，才能真正守住健康防線。



此外，生活型態管理很重要，包括飲食控制、限制酒精、控制體重、戒菸、及規律有氧運動，都有助於降低血壓。降血壓藥物需依醫師指示按時服藥，如果有副作用，則需諮詢醫師，切勿自行停藥或減量。



病友會現場氣氛熱絡，病友們踴躍提問，透過專業醫療團隊的陪伴與清楚易懂的說明，讓病友不再只是「聽醫囑」，更知道如何照顧自己的健康。