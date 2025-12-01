血壓藥什麼時間吃最好？早上吃、飯前吃？這種人晚上也要吃

血壓藥早上服還是晚上服，飯前服還是飯後服？是高血壓患者經常詢問的話題。由心臟外科醫師告訴你，服用降血壓藥的正確時間。

血壓藥一天吃幾次？

中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤表示，降血壓藥物服用時間，首先看藥物作用的維持時間，如果是長效降血壓藥，一天服用一次即可，一般情況下如果一天一次的話，應該在早上起床後半小時服用，不用限制是飯前還是飯後，並且如果沒有胃病，建議最好在進食前20分鐘以上服用。

如果是每天服用2次，第一次用藥在早上起床後半小時以內，第二次可以在下午4～6點服用。

白天血壓高 早上吃血壓藥

其次，要看血壓波動的特點。孫宏濤說明，通常血壓波動呈白天高、晚上低的勺形曲線，白天血壓有兩個高峰階段，一個是上午6～10點，一個是下午4～6點，這部分患者如果服用長效的藥物，早上服用一次就可以了。

但也有少數患者出現日夜差異消失的曲線，甚至出現晚上高、白天低的反勺形曲線，這部分患者除了早上服用一次降血壓藥物以外，晚上應加一次降血壓藥物，以處理夜間血壓增高，避免目標器官損害。

利尿劑別晚上吃

最後，要看藥物的作用特點。孫宏濤舉例，比如利尿劑，應在早上一次服藥，且避免晚上服用，以免造成夜尿次數增加，影響睡眠。

◎ 本文摘自／《和心臟專家談心：你所不知道的心臟大小事》孫宏濤 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章