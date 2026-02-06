血壓越量越高嚇壞！藥師警告：別急著吞血壓藥，很多人都量錯了

連續用同一手臂綁壓脈帶量血壓，容易造成靜脈充血，導致血壓數值假性偏高。（圖片取自photoac）

長輩量血壓看到數字飆高就會很緊張，甚至想立刻多補一顆血壓藥或跑急診。藥師游佩雯提醒，其實很多時候血壓計數值偏高，並非血壓真的失控，而是量測方式出錯，造成假性偏高。

近期就有位阿姨手拿新買的血壓計，到藥局求助游藥師，滿臉焦慮地說：「早上量還正常，晚上量卻一路飆到171，我會不會血壓爆表？要不要立刻吃藥？還是要掛急診？」

游藥師安撫阿姨坐下休息，並重新測量。休息5分鐘後，血壓回到128mmHg，藥師詢問了解後，原來是阿姨壓脈帶連續在同一手臂上測了好幾次，沒有給血管回流的時間。

游佩雯解釋，這種「靜脈充血」是量血壓常見狀況。第一次測完，血管被壓扁又放開；若馬上再量，舊血還沒回流，新的血又被擋住，數值自然偏高。這也就是為什麼血壓越量越高，但身體並未感到不適。

藥師建議正確量血壓方法

1.量測前30分鐘避免抽菸、喝咖啡或劇烈運動。上廁所排空膀胱，靜坐5到10分鐘後再測量。

2.手臂與心臟同高，壓脈帶綁好，不說話、不翹腳。

3.每個時段量2次，兩次間隔1分鐘，取平均值。

4.若數值異常，先放鬆手臂、休息1到2分鐘，再重新量。

游佩雯提醒，遇到數值異常，千萬不要急著補吃血壓藥或跑急診，先確認量測方式，才是真正保護自己健康的做法。



