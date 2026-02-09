血壓飆不停？元凶是鹽巴！鹽會傷腦害血壓高 引爆「腦內戰爭」
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，最新研究發現鹽會直接影響腦部細胞。當我們吃太鹹，腦裡的小膠細胞竟然會把星狀膠細胞的突起吃掉，讓神經元失控亂放電，導致血壓飆升。這項研究結果在2025年發表於《Neuron》期刊，提醒大眾鹽吃太多，不只傷腎，連腦也遭殃。
鹽會讓腦內細胞大鬧「內戰」
研究人員讓實驗動物連續一星期喝鹽水，發現原本像安全網一樣保護神經元的星狀膠細胞突起大幅減少。這些突起平常負責收掉多餘的麩胺酸，避免神經元過度興奮。一旦保護網被剪斷，麩胺酸就像水庫潰堤般洩洪，神經元失控，血壓自然不斷上升。
小膠細胞從清道夫變「拆屋隊」
小膠細胞平常是腦內的清道夫，專門清除壞死細胞和垃圾。但在高鹽環境下，它們卻聚集到血管加壓素神經元旁，變得肥短並進入活化狀態，開始吞噬星狀膠細胞的突起。研究用顯微鏡觀察，發現小膠細胞的吞噬小體裡裝滿了星狀膠細胞的碎片，證實星狀膠細胞的突起是被小膠細胞硬生生「剪掉」的。
失控的神經元讓血壓狂飆煞不住
當星狀膠細胞的突起被吞掉，麩胺酸無法被清除，持續刺激NMDA受體。血管加壓素神經元因此像踩了油門煞不住車般不停放電，血管加壓素分泌暴增，血壓直直上飆。這就是所謂的「鹽敏感性高血壓」，起因是腦細胞先失衡，身體才被拖著走。
阻止小膠細胞活化有助穩定血壓
研究更驚喜地發現，用藥物抑制小膠細胞後，星狀膠細胞的突起得以保住，麩胺酸清除恢復正常，神經元不再亂放電，血壓也隨之穩定。這顯示小膠細胞不只是清潔工，還能重塑腦網絡。雖然相關藥物尚未用於臨床，但已指出未來治療高血壓的新方向，不能只看腎臟或血管，腦的角色也要納入考量。
減鹽是最實在的保護大腦之道
根據這項研究，張家銘直言減鹽是最有效的做法。少放一撮鹽，就是在幫腦內的星狀膠細胞保住突起，不讓小膠細胞有機可趁。他建議在生活中可以這樣做：
自己下廚時少放鹽，多用天然香料如蒜頭、胡椒、檸檬等提味。
外食時主動跟店家說「少鹽」，或請店家將醬料分開。
盡量少吃鹽分含量高的零食、罐頭、醃漬物等。
壓力和發炎會加重小膠細胞失控
研究也提醒我們，壓力和發炎會讓小膠細胞更容易失控。如果生活壓力大，又吃得很鹹，無疑是雙重打擊。因此張家銘鼓勵大家平常要運動、顧好睡眠，讓身體保持平衡，別讓腦內「細胞內鬥」有機可乘。
透過基因檢測找出鹽敏感體質
對鹽的反應因人而異，有些人吃再鹹血壓也不受影響，有些人卻對鹽極為敏感。這與基因有很大關係，包括血管加壓素基因、腎臟排鈉基因，以及小膠細胞活化相關基因等，都可能決定個人是否屬於鹽敏感族群。張家銘建議，如果家族有高血壓病史，或自己血壓常忽高忽低，可透過基因檢測加上血壓監測，找出是否屬於高風險族群。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
