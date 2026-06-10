血壓飆140卻拒吃藥！50歲男改「1吃法」3個月後逆轉 降心梗、中風風險

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記者鄭玉如／台北報導

現代人飲食高油、高鈉與加工食品，易增加心血管負擔。一名50多歲患者血壓長期偏高，經調整為得舒飲食（DASH Diet），並改善生活型態，3個月後血壓回到正常範圍。（示意圖／PIXABAY）

現代人飲食高油、高鈉、高加工，不知不覺中增加心血管負擔。營養功能醫學專家劉博仁分享，一名50多歲患者每次量血壓，收縮壓經常落在140mmHg左右，舒張壓則常超過95mmHg，長期控制不佳，恐提高心梗、中風等風險，但由於他不願意服用藥物，遂在醫師建議下嘗試「得舒飲食（DASH Diet）」，例如多攝取蔬果、豆類等，3個月後回診，血壓下降至正常範圍。

劉博仁在臉書粉專提到，門診一名50多歲男患者每次測量血壓，收縮壓都落於140mmHg左右，舒張壓則超過95mmHg，假若長期未妥善控制，中風、心肌梗塞、腎臟病等風險都會增加，礙於患者不願意服用藥物，在醫師評估下，決定從生活型態做改善，包括規律運動、睡眠管理、壓力調節、得舒飲食，3個月後回診，他的收縮壓落在約125mmHg、舒張壓85mmHg，成效明顯。

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劉博仁指出，有時改變健康的第一步，不是在藥盒，而是在餐桌上。而「得舒飲食」是目前研究最多、證據最完整的降血壓飲食模式之一，飲食方式主要為多攝取「蔬菜、水果、豆類、全穀雜糧」，還有適量攝取堅果種子、選擇魚類及白肉、適量低脂乳製品、減少加工食品、減少含糖飲料、控制鹽分攝取，有助於補充鉀、鎂、鈣與膳食纖維，能夠促進鈉離子排出、放鬆血管、改善血管內皮功能，使血壓維持在理想範圍。

劉博仁提醒，許多人認為，高血壓只是鹽巴吃太多所致，事實不完全如此，肥胖、壓力過大、睡眠不足、缺乏運動、胰島素阻抗以及慢性發炎，都可能讓血壓逐漸升高，若想改善高血壓，往往需從生活型態著手。另外，血壓計上的數字其實是反映血管每天承受的壓力，與未來得到心臟病、中風與腎臟病的關聯性高，但血壓若持續超過140/90mmHg，仍應由醫師評估是否需要藥物治療，切勿自行停藥。

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