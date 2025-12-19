血壓飆170還想出國？醫示警：心血管病患「胸悶、喘」別硬撐

心臟疾病患者若症狀穩定仍可搭乘飛機，但心臟內科醫師劉中平提醒，若出現四種警訊狀況，應該考慮延後出國行程，以免在旅途中發生心臟病發作的危險。

針對心臟病患者是否適合搭機，醫師提出四項評估指標。 （示意圖／Pixabay）

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，臨床上經常遇到患者詢問類似問題，像是「我這兩天緊張睡不著，血壓突然高到170，可是我後天就要去日本玩了，還能去嗎？」或是「這一週天氣冷，我的胸悶好像又發作了，過年我還能出國嗎？」這類讓醫師為難的提問。

雖然劉中平當下都會建議病人取消行程，但仍有患者會抱怨，表示曾有醫師建議取消機票，結果留在台灣幾天卻什麼事也沒發生。他理解患者的心情，畢竟早早安排的行程、請好的假期、好不容易協調好的家族旅遊，不去確實很可惜。

廣告 廣告

劉中平指出，雖然現在國際航班的機艙環境都不錯，只要沒有嚴重心肺疾病，大概都還能夠撐住行程。但他也強調，誰能擔保在途中不會突然心律不整發作、突然心臟血管塞住或突然腦中風？一般醫師建議症狀穩定的心臟疾病可以坐飛機，但什麼叫做症狀不穩定，其實沒有專家可以打包票。

旅程中的緊張以及外國的不同氣候飲食，容易造成心臟病發作，建議出國前諮詢醫師意見。（圖／123RF）

針對心臟病患者是否適合搭機，劉中平提出四項評估指標。第一，三天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，要考慮延後行程。第二，三天內有呼吸道感染，持續發燒和拉肚子，要考慮延後行程。第三，三天內有外傷，傷口滲液或行動不便，要考慮延後行程。第四，任何醫師建議不要出國，要考慮延後行程。

劉中平提醒，坐飛機旅遊或洽公如今已經稀鬆平常，但身體有狀況的時候，面對高空的低壓、低氧環境、旅程中的緊張以及外國的不同氣候飲食，還是容易造成心臟病發作。他呼籲民眾一定要跟醫師好好討論，慎重評估，以免變成外國醫院一日遊。

延伸閱讀

阿富汗規模5.3地震 多地明顯搖晃民眾逃屋外避難

千人投資血本無歸！高雄8億炒房騙局曝光 警方臥底破案

大腸鏡正常卻血流不止！醫一摸揪罕見「肛門癌」