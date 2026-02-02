血壓高不一定是一般慢性病！小心是其他病導致「次發性高血壓」 注意5警訊

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

血壓飆高不一定是單純的慢性病，亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡提醒，也有可能是身體潛在其他病因導致「次發性高血壓」。

李老師年僅40歲，生活相當規律，飲食也不好重口味，看起來不像會與高血壓扯上關係，卻在健檢中發現自己的血壓竟然高達170／100 mmHg，而且即使用降血壓藥治療，血壓依然反覆失控，甚至伴隨手抖、心悸、肌肉無力等症狀。經過進一步檢查後發現，原來李老師罹患「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓，而非一般的原發性高血壓。

在針對病因治療後，李老師的血壓逐漸回穩，身體不適也明顯改善。亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡表示，高血壓不一定都是原發性疾病，部分病患其實存在可治療的潛在病因，像李老師這樣血壓控制不佳的情況，在臨床上其實相當常見，只要找出根本原因進行治療，這類高血壓患者就有機會改善，甚至恢復正常。

次發性vs.原發性高血壓 次發性高血壓有病因、可能逆轉

「次發性高血壓（Secondary Hypertension）」與一般慢性病高血壓不同，民眾熟知的慢性病高血壓屬於「原發性高血壓」，多半與年齡、遺傳、飲食習慣、壓力等因素有關，通常難以找到單一明確的病因。





不過，「次發性高血壓」卻有明確的原因，徐御凡醫師指出，若血壓升高是其他疾病或藥物導致的，就被稱為「次發性高血壓」，它最大的特點就是只要針對根本原因加以治療，血壓往往可以獲得明顯改善，甚至恢復至正常範圍，這與透過生活型態調整、增加降血壓藥物劑量改善的原發性高血壓，有本質上的不同。

哪些原因會造成次發性高血壓？ 分4類有不同特徵與症狀

次發性高血壓的成因多樣，徐御凡醫師表示，可能與腎臟、內分泌、血管構造、藥物或飲食因素相關，可分為以下4大類別，不同原因會伴隨不同症狀與警訊，及早辨識相關症狀並針對病因治療，才能幫助血壓控制、改善健康：

與腎臟相關疾病相關：

與內分泌異常相關：

與血管構造異常相關：

與藥物或飲食因素相關：

高血壓注意「這些」警訊 可能是次發性高血壓

另外，徐御凡醫師提醒，若民眾有以下情況需特別留意，這有可能代表血壓升高並非單純的原發性高血壓，需考慮次發性高血壓的可能性，建議及早就醫並進行進一步檢查，找出可能的病因：

30歲以前即出現高血壓 血壓非常高（收縮壓＞180 mmHg或舒張壓＞110 mmHg） 使用3種以上降血壓藥仍無法有效控制 原本穩定的血壓突然惡化 伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化



