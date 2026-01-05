血壓一飆就出事！3種日常行為引爆中風，這運動習慣竟也中招

腦中風並非一夕之間發生。台灣每年新增約3至5萬名腦中風患者，背後往往藏著日積月累的生活習慣。心臟外科醫師楊智鈞在臉書提醒，日常中有3個常被忽略的壞習慣，看似無傷大雅，卻會在不知不覺中大幅拉高中風風險。更令人意外的是，不少健身族群天天在做的「這件事」，竟也是中風的隱形地雷。壞習慣一：狂吃止痛藥 傷腎又升血壓

頭痛、腰痠、關節痛就吞一顆止痛藥，成了不少人的日常。楊智鈞醫師提醒，市面上許多止痛藥屬於「非類固醇消炎藥（NSAIDs）」，這類藥物吃多會導致腎臟退化，進而引發高血壓、增加中風機風險。

台北慈濟醫院骨科醫師洪碩穗曾解釋相關機轉，非類固醇消炎藥（NSAIDs）雖然有消炎止痛效果，但副作用是會造成體內水分無法排出，導致腎功能惡化與血壓升高。對於本身已有高血壓、心衰竭或腎功能不佳的患者，服用此類藥物極可能使病況惡化，建議改用乙醯胺酚（Acetaminophen）等其他藥物替代，並務必諮詢醫師。

壞習慣二：便秘憋尿用力瞬間缺氧休克

楊智鈞醫師描述，便秘上不出來、或是憋尿用力排尿時，身體會發出「嗚」的用力聲，這個會導致胸腔壓力瞬間急升，這時頭部的血液會短暫無法回流至心臟，造成腦部缺氧甚至休克。

特別是中高齡族群、高血壓患者，用力排便時血壓更容易瞬間飆高，需警惕腦出血、心肌梗塞等風險。尤其在冬天，突然坐上冰冷馬桶，強烈的溫差會使血管急速收縮，進一步影響血壓穩定，也難怪冬天的廁所被日本心臟外科名醫天野篤形容為「心臟負擔重地」。

日常應養成固定排便習慣，多攝取蔬菜與適量水果，早晨喝溫開水幫助腸道蠕動，避免因便秘用力過猛發生憾事。

壞習慣三：健身只練上半身 誘發「努責現象」

最令人意外的風險是健身「只練上半身」。楊智鈞醫師分析，許多人健身初期只想把肩膀練寬、胸肌練大，隨著經驗增加，推的重量越來越重。但若下半身缺乏力量，推大重量時會完全依賴胸腔以上的力量硬推，導致所有壓力集中在腦部與心臟胸腔，進而增加中風危險。

更危險的是運動時出現「努責現象（Valsalva maneuver）」。當運動強度超出體力，或為了硬舉大重量而刻意憋氣時，腹壓會急速上升，使血壓瞬間飆高、靜脈回流減少，心臟輸出量下降，導致缺氧、血液循環變差，嚴重時恐出現頭暈、劇烈頭痛，甚至昏倒休克。

為了避免上述風險，運動時應保持呼吸順暢，用力時吐氣、放鬆時吸氣，切勿憋氣。楊智鈞醫師則強調，預防中風最好的運動是「深蹲」，因為屁股與大腿的肌肉佔了全身很大的比例。透過深蹲強化下肢肌力，不僅能避免肌少症，在進行任何上半身訓練時也能事半功倍，提供身體穩定的支撐，避免壓力過度集中於腦部。



