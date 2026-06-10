血壓140不想吃藥？醫曝3個月降到125的關鍵：每天吃對這種飲食

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針對高血壓設計的「得舒飲食」，能不靠藥物，把超標血壓值往回拉。（示意圖）

許多剛出現初期高血壓的民眾，雖然已經知道數字偏高，卻往往第一時間抗拒藥物治療，希望能靠自然方式改善。營養功能醫學醫師劉博仁指出，這類族群如果願意及早調整生活型態，其實有機會把血壓往回拉，他最常建議的就是「得舒飲食（DASH Diet）」。

曾有一位50多歲患者，在配合飲食與生活調整後，短短3個月，血壓就從約140 mmHg，下降到接近125 mmHg的正常範圍，成效相當明顯。

劉醫師解釋，得舒飲食是一種以降低血壓為核心設計的飲食模式，也是目前國際研究證據最充分的飲食方法之一。它的核心精神並不是極端節食，而是強調回歸天然、均衡攝取。

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在食物選擇上，得舒飲食鼓勵多吃蔬菜、水果、豆類與全穀類，同時適量攝取堅果、種子、魚類與低脂乳製品，並減少紅肉與高脂食物。更重要的是，要大幅降低加工食品、含糖飲料與過量鹽分的攝取。

這種飲食之所以能幫助降血壓，關鍵在於富含鉀、鎂、鈣與膳食纖維，有助於調節體內鈉離子平衡，促進血管放鬆，並改善血管內皮功能，讓血壓逐步回到較穩定的狀態。

劉博仁也提醒，高血壓並不只是吃太鹹這麼單純，而是與肥胖、壓力、睡眠不足、缺乏運動及代謝問題息息相關。因此，真正有效的控制方式，往往需要整體生活型態一起調整。

同時強調，如果血壓長期超過140／90 mmHg，仍應由醫師評估是否需要藥物治療，不建議自行停藥或只靠飲食取代治療。



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