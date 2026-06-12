血小板飆破60萬 男子腦中風才知罹血液病

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名40多歲男性長期在戶外工作，某日於高溫環境下突然出現左側肢體偏癱，緊急送醫後確診急性梗塞性腦中風。檢查發現他的血小板數值高達60多萬，進一步追問病史才得知，他多年來血小板持續偏高卻從未就醫。後續經基因檢測證實帶有JAK-2基因變異，確診為「原發性血小板增多症」。

血小板異常增多 恐提高血栓與中風風險

臺北市立聯合醫院陽明院區血液腫瘤科主任黃俊登醫師指出，若能在血栓併發症發生前及早診斷，並接受適當衛教與預防性治療，往往能有效降低腦中風等嚴重併發症風險。

廣告 廣告

黃俊登醫師表示，人體血液主要由白血球、紅血球及血小板組成，其中血小板負責凝血功能。當血小板過多時，容易增加血栓形成機率，進而提高深層靜脈栓塞、肺栓塞、心肌梗塞及梗塞性腦中風風險；若血小板過少，則可能出現牙齦出血、反覆瘀青、紫斑或內出血等問題。一般而言，每立方毫米血液中的血小板超過40萬，即可診斷為血小板增多症。

原發性血小板增多症 屬骨髓增生疾病

黃俊登醫師指出，當血小板超過45萬且骨髓造血系統異常時，須懷疑原發性血小板增多症。診斷除透過血液檢查外，也會檢測JAK-2、CALR及MPL等基因變異，部分患者則需進一步接受骨髓穿刺檢查與腹部超音波評估脾臟狀況。

確診後最重要的是評估血栓風險。若患者年齡超過60歲、帶有特定基因變異、曾有血栓病史，或合併三高、抽菸等危險因子，通常屬於高風險族群。臨床上可依個別情況使用阿斯匹靈、Hydroxyurea、Anagrelide等藥物控制血小板數量與降低血栓風險，部分年輕患者或孕婦則可考慮長效型干擾素治療。

次發性增多最常見 找出病因是關鍵

另一類常見的反應性（次發性）血小板增多症，則是因缺鐵性貧血、感染、發炎、出血、腫瘤、藥物影響或脾臟切除等因素導致血小板上升，骨髓本身並無異常。黃俊登醫師表示，這類患者只要針對根本原因治療，血小板數值多能恢復正常。例如停經前女性常見的缺鐵性貧血，經補充鐵劑後，血紅素改善，血小板也會逐漸下降。雖然反應性血小板增多症的血栓風險遠低於原發性患者，但仍須由專業醫師評估是否需要進一步治療。

健檢發現異常 應及早至血液科追蹤

黃俊登醫師提醒，血小板過高或過低在臨床上常沒有明顯症狀，許多人都是透過健康檢查才意外發現異常。民眾若發現血小板數值持續偏高或偏低，不必過度恐慌，但應盡早至血液科就診，並攜帶過去檢驗報告供醫師比對長期變化趨勢，有助於更精準找出原因，及早預防血栓、中風等嚴重併發症。

【延伸閱讀】

腦中風黃金4.5小時別錯過！慢一步恐釀失能 醫：別把徵兆當疲勞

他上班突頭暈、右手無力確診腦中風 部桃護理師曝6招預防風險



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68730

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw