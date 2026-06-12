血庫告急！全台庫存剩3.7天「A型、O型急缺」

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捐血。（示意圖／Pixabay）

救救血庫！近期天氣炎熱加上連日暴雨，影響不少捐血人出門捐血意願，據台灣血液基金會統計數據，截至今（12）日下午1時，全台血庫庫存量僅剩3.7天，A型、O型血更是急缺，各只剩3.3天、2.6天。

血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，最近天氣炎熱又下起傾盆大雨，影響民眾出門捐血意願，連日血液庫存量持續下滑，今庫存只剩不到5天，不足安全存量。林主任說明，全台一天庫存量需要6000袋以上，台北地區至少需要2200袋，但目前捐血量已減少至少1至2天庫存；對此他不僅盼老天爺幫幫忙，也呼籲民眾多多捐血。

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根據血基會統計，截至今日下午1時，全台血液庫存量只剩3.7天，低於安全存量4天，其中A、O型血液庫存量「急缺」，分別只剩3.3天、2.6天，B、AB型血液庫存量則是偏低，分別剩6天、4.9天。高雄中心O型血庫存僅剩2.1天；台中中心O型血庫存量僅2天、A型1.8天；新竹中心AB型只剩1.7天。

今年6月14日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界捐血人日」，台灣血液基金會積極響應2026年全球主題「每一滴都是人類良善美意的展現--捐出血液 拯救生命」，除於全台捐血中心及捐血車擴大舉辦公益宣導與社群互動，更攜手台北市警察局中正第二分局宣導防詐騙，全面推廣官方專屬短碼「61420」，期盼召喚更多年輕世代加入自願無償捐血行列，同時提升大眾對於官方簡訊的辨識度。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，世界捐血人日旨在感謝全球無償捐血者的奉獻，並呼籲各國政府強化國家血液計畫。為此，基金會斥資逾十億元打造全台首座、亞洲標竿的「安南血品製造所」，引進先進智慧化與自動化設備提升中南部醫療用血服務，更於今年世界捐血人日前夕正式開幕，實踐世界衛生組織（WHO）推動血液韌性與規律捐血的年度目標。

針對近期層出不窮的簡訊詐騙，執行長王宗曦特別解密官方專屬短碼「61420」的意涵，該碼完美結合了捐血人日「614」與愛您諧音「20」，象徵對捐血人最深摯的感謝。此短碼是由基金會特向數位發展部申請的專屬代碼，僅會用於發送捐血邀約與活動提醒、特殊血型緊急募集、以及捐血間隔屆滿通知等三種特定重要情況，協助民眾一眼認明官方通知。

血液基金會強調，機構絕對不會主動致電詢問捐血人的個人隱私資料，民眾若收到非專屬短碼、要求點擊未知連結的簡訊應提高警覺。記者會現場亦邀請台北市警察局中正第二分局偵查隊長陳明宗蒞臨解析詐騙手法，提醒大眾詐騙集團常偽冒政府或銀行發送釣魚網址，呼籲務必堅守「不點擊連結、不輸入個資、不轉帳」的三不原則，避免誤陷詐騙陷阱。

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