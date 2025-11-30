血庫告急！創會長趙令澤帶領恆大獅子會長蔡文傑號召千人挽袖救命 近700 袋熱血挹注醫療前線
【警政時報 江雁武／台中報導】冬季向來是血庫最不穩定的季節。隨著血袋存量持續走低，醫療端頻頻亮起供血警訊，臨床用血緊繃情形日益嚴峻。為即時補充珍貴血源，台中市恆大獅子會在創會長趙令澤的帶領下，與現任會長蔡文傑攜手聯合多家企業與公益單位，於 114 年 11 月 29 日（六）上午 8 時至下午 6 時，在中港捐血室盛大舉辦「恆大捐血」公益活動，以實際行動支援第一線醫療需求，再度凝聚地方強大善心力量。
本次活動祭出堪稱年度最強公益回饋，不僅「捐血 250cc 送赤鬼牛排一客」、「捐血 500cc 直接送赤鬼牛排兩客」，吸引大批民眾提前排隊，更由恆大獅子會豪氣加碼推出重量級摸彩好禮，包括市價 9,800 元的 CENTURION 百夫長 29 吋高級旅行箱 2 個，以及價值 1,500 元的翡翠珠寶禮盒 20 組，讓每位捐血者在付出愛心的同時，也能帶著驚喜滿載而歸。
恆大獅子會創會長趙令澤指出，近來氣溫驟降，民眾外出與捐血意願同步下降，使血庫存量急遽下滑，部分血型甚至已逼近警戒值。「這不是普通活動，而是一場必須全力以赴的救援行動。」獅友們強調，獅子會精神正是在社會最需要的時刻挺身而出，投入公益第一線。
當日為讓捐血民眾在寒冷天氣中依然感受到溫暖，現場特別準備米糕、薑母鴨、燒酒雞等熱騰騰料理，讓每位捐血者暖心又暖胃。多家企業、餐飲品牌及地方店家共同響應，使得整場活動不僅是一場捐血行動，更成為社區齊心投入公益的最佳示範。
台中市恆大獅子會會長蔡文傑表示，捐血不僅是一份善行，更象徵「延續生命、傳遞希望」。每一袋捐出的血液，都可能成為病患手術、緊急救治的重要依靠。「你捐出的不是血，是一個家庭的希望。」志工團隊期盼透過這場活動，喚起更多大眾對捐血的重視，邀請各界加入無償捐血行列，讓愛在血液中循環、讓希望在社會中流動。
恆大獅子會創會長趙令澤強調，此次活動的初衷，是希望在血荒期間為醫療體系注入最關鍵的支持力量，同時喚起社會對捐血重要性的再認識。「捐血是一種善舉，更是一種生命的延續。我們呼籲更多朋友站出來，用一袋熱血改變別人的人生。」
恆大獅子會會長蔡文傑提到：「血荒很現實，但我們的行動更直接。」他感謝眾多企業與善心人士的無私相挺，讓公益動能能夠持續累積。「捐血是一份小小的付出，卻可能是病患與家屬最大的希望。」並感謝當日一起到中港捐血室捐血的朋友們，你們的熱血讓世界更好！」
本次「恆大捐血」公益活動在民眾踴躍參與下圓滿落幕，最終共募集 675 袋珍貴血液，不僅再創恆大獅子會捐血活動佳績，更成為台中年底最具規模與影響力的民間捐血行動之一。此次活動在創會長趙令澤的帶領下，與現任會長蔡文傑攜手合作，成功凝聚龐大社會力量，再次展現地方服務團體在關鍵時刻挺身而出的使命與影響力。
