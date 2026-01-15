血庫告急「O型剩4.7天」 春節連假前拚30天募24萬袋

隨著寒流一波波報到，血液庫存也拉警報，目前全台血液庫存偏低。（本刊資料照）

台灣血液基金會宣布捐血月自115年1月15日至2月15日登場！隨著寒流一波波報到，血液庫存也拉警報，目前全台血液庫存偏低，A型、B型、O型皆不足，其中O型更只剩4.7天，因此基金會也呼籲，除夕前要把血量拉到10天以上，方能確保年節期間的病人用血無虞。

台灣血液基金會截至今（15日）7時31分統計，台北捐血中心、新竹捐血中心與高雄捐血中心，僅AB型血庫存量「正常」達7天以上，其餘都落在庫存量「偏低」4至7天；台中捐血中心A型、B型、AB型庫存量「偏低」，而O型血則是「急缺」庫存量不到4天。

台中捐血中心A型、B型、AB型庫存量「偏低」，而O型血則是「急缺」庫存量不到4天。（翻攝自台灣血液基金會官網）

台灣血液基金會董事長侯勝茂指出，每逢年曆年節，長假加上出國人潮與天氣變化，捐血人數往往會大幅下降，但醫院病患用血需求卻不會放假，血液供應壓力隨之升高，因此春節假期前，捐血中心要儲存足夠血液庫存量，才能供應此一時節醫療需求。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，目前A型、B型、O型血都處於偏低狀態，其中O型最為吃緊，全台平均僅4.7天，台中中心更只有3.9天，已低於安全存量。除每天約需7,000袋日常用血外，過年當週須維持至少10天血液存量，預估在除夕前1天須募集到24萬袋血液。

台灣血液金會也呼籲，除夕前要把血量拉到10天以上，方能確保年節期間的病人用血無虞。（台灣血液基金會提供）

黎蕾說明，儘管紅血球保存期限可達35天，但血小板效期僅5天，因此必須每天都有人捐血。她提醒，年節期間雖部分捐血點暫停服務，但各捐血中心仍會保留1至2個固定捐血點持續運作，讓民眾能持續捐血，相關地點將公布於血液基金會及各地捐血中心官方網站。

