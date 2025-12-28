血庫拉警報！台中最缺血 A型、O型告急

【記者黃泓哲／台北報導】低溫一波波報到，民眾外出意願降低，卻也讓血庫面臨嚴峻考驗。台灣血液基金會表示，近期天氣寒冷導致捐血人數下滑，但醫療用血需求並未減少，全台血液庫存量已拉警報，目前平均僅剩6.0天，其中台中最吃緊，只剩4.9天，A型與O型血更是明顯不足，呼籲民眾週末出門時順道挽袖捐血。

依照規定，血液安全庫存量應維持7至10天，4至7天屬於偏低，4天以下則為急缺。根據台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分，全台血庫平均僅剩6.0天，其中A型血5.4天、O型血5.3天都偏低，B型血約7.0天勉強達標，AB型血庫存則仍在正常範圍。

各地血庫狀況同樣不樂觀，台北捐血中心僅剩5.9天、新竹6.0天、高雄6.8天。最嚴重的是台中捐血中心，整體庫存只剩4.9天，A型血僅3.6天、O型血3.9天，已屬急缺狀態，僅B型與AB型相對充足，分別還有7.7天與8.8天可用。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾指出，捐血量與天氣高度相關，近期大陸冷氣團影響，氣溫驟降，民眾減少外出，也連帶影響捐血意願。目前全台血庫已低於安全水位，缺口約1.4萬袋，而每天至少需要7000袋血液才能應付醫療需求。她呼籲民眾把握週末時間挽袖捐血，一起幫助病患度過用血難關。

