血庫撐不住了！全台庫存量僅剩3.7天 A、O型急缺亮「紅燈」

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全台血液庫存量跌破安全存量，其中A型、O型血液急缺，台灣血液基金會呼籲民眾踴躍捐血。示意圖。廖瑞祥攝



全台血庫亮紅燈！台灣血液基金會統計，截至今（12）日下午1時止，全台血液庫存量僅剩3.7天，已低於4天安全存量，其中A型、O型血更亮起紅燈，庫存分別只剩3.3天及2.6天。

根據血基會最新統計，全台血液庫存量為3.7天，低於安全存量4天，目前A型與O型血液庫存量均屬「急缺」等級；B型血庫存量為6天、AB型為4.9天，則屬偏低狀態。各地血庫也陸續告急，其中高雄捐血中心O型血庫存僅剩2.1天；台中捐血中心O型血僅2天、A型血更只剩1.8天；新竹捐血中心AB型血也僅剩1.7天。

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台北捐血中心主任林敏昌表示，近日天氣變化多端，影響民眾捐血意願，導致血液庫存持續下滑。目前全台每天至少需要6000袋血液供應醫療需求，其中台北地區每日需求量約2200袋，但近期捐血量已較平日減少，相當於少了1至2天的庫存量。

此外，6月14日為世界衛生組織（WHO）訂定的「世界捐血人日」，台灣血液基金會今年特別響應2026年全球主題「每一滴都是人類良善美意的展現，捐出血液，拯救生命（One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.）」，盼藉此喚起社會大眾對穩定血液供應的重要性。

為擴大宣導捐血理念，台灣血液基金會也向數位發展部申請官方專屬簡訊短碼「61420」，巧妙結合「6月14日世界捐血人日」與「愛您」的諧音意涵，作為官方簡訊發送代碼，期望透過更直接的方式向民眾傳遞捐血訊息，號召更多人挽袖捐熱血。

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