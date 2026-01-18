血庫緊繃楊瓊瓔挽袖捐血 回憶13年前推動核酸檢驗保障用血安全

年關將近，血荒警報再度響起。立委楊瓊瓔18日出席台灣血液基金會台中捐血中心「115年捐血月」記者會，不僅親自排隊捐血，也指出，年節前後向來是血庫最吃緊的時刻，今年春節連假長達9天，血荒壓力勢必再現，呼籲社會各界踴躍挽袖。楊瓊瓔並回憶13年前在立法院推動全面捐血核酸檢驗（NAT）的過程，歷經制度規劃、經費審議與政策協調，終讓台灣用血安全接軌國際標準。

楊瓊瓔18日出席台灣血液基金會台中捐血中心「115年捐血月」記者會。（圖/楊瓊瓔辦公室提供）

台中捐血中心上午舉辦「115年捐血月」記者會，立委楊瓊瓔到場力挺，呼籲社會大眾在年前捐血救人，也親自排隊登上捐血車捐血。現場有民眾見她行程滿檔，主動表示要禮讓她先捐，楊瓊瓔卻笑著婉拒，堅持「大家都一樣，照排隊就好」，用實際行動帶頭響應。

楊瓊瓔表示，年節前後向來是血庫最吃緊的時候，但醫院的用血需求從不會因過年而減少，呼籲民眾「年前挽起手臂捐一波」。她也回憶起13年前在立法院推動「捐血全面核酸檢驗（NAT）」的過程，直言那是一段「為了病患用血安全，非走不可的路」。

台中捐血中心上午舉辦「115年捐血月」記者會，立委楊瓊瓔到場力挺。（圖/楊瓊瓔辦公室提供）

楊瓊瓔指出，過去捐血檢驗主要採用傳統抗體檢測也就是「酵素免疫分析法」，存在「空窗期」風險，平均每一、兩年就可能發生因輸血感染愛滋或肝炎的案例。她在101年質詢時，與血基會一起向行政院力爭，指出全面導入NAT檢驗每年花費不到3億元，但若發生輸血感染，後續醫療支出卻高達27億元。在行政院拍板支持下，血基會終於在102年2月1日全面啟動NAT檢驗，讓台灣正式與國際接軌，大幅提升用血安全。

今年捐血月自1月15日至2月15日，以「捐血傳愛．守護生命」為主軸，台中捐血中心特別邀請5組親子檔分享「我50歲我捐血、我年輕我捐血」的故事，象徵熱血精神世代傳承，現場也結合警消單位進行防詐、防災宣導，並推動「小大人的血液課」，從小扎根正確捐血觀念。

根據台中捐血中心統計，農曆年前後向來是血液募集最吃緊的時刻，今年春節連假長達9天，醫療用血需求不減，血液庫存卻容易因民眾返鄉、出遊而下滑，籲民眾把握「捐血月」期間踴躍挽袖。

台中捐血中心主任林冠州呼籲，安全的血液需要穩定的捐血人來支撐，尤其年節前後更是關鍵時刻，希望民眾把握捐血月期間挽袖捐血， 為年節醫療用血提前備好最重要的生命資源，不僅能即時救人，也為自己的身體做一次健康的大掃除。」

