「血戰日寇」！《賽德克．巴萊》12月在陸重上映...定檔玄機曝

大陸宣布將於12月12日和13日分別上映台灣電影《賽德克巴萊》上下兩部，選在南京大屠殺國家公祭日期間，並以「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」為宣傳語，引發關注。此舉被視為在中日關係緊張之際，釋放政治訊息。

台灣電影《賽德克．巴萊》12月在陸重上映。（圖／翻攝微博「中影發行」）

據悉，大陸在2012年曾上映《賽德克巴萊》精華版，將上下兩部合剪成一部154分鐘的版本，刪去將近130分鐘的內容。此次則是首度放映完整上下兩部。綜合陸媒報導，「中影發行」官方微博發文，同時發布定檔海報，稱該片是「中國台灣抗日史詩」，取材自台灣同胞血戰日寇、反抗侵略屠殺的真實歷史事件，海報透過左右構圖預示上下兩部的史詩脈絡，「值此台灣光復80週年之際，銘記歷史」。

電影上映時間點選在12月13日南京大屠殺國家公祭日，加上今年也是台灣光復80週年，近期更因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論，中日外交緊張，讓這次電影上映被賦予更多政治意涵。不少大陸網友留言「這時候上映應時應景，殺鬼子」、「這部電影讓我更懂台灣是中國的一部分」、「如果文明要我們卑躬屈膝，那就讓你們看見野蠻的驕傲」。

《賽德克巴萊》由台灣導演魏德聖執導，分為上下兩部《太陽旗》和《彩虹橋》，2011年在台灣上映時創下8.1億台幣票房紀錄。該片以霧社事件為藍本，描述賽德克族人在莫那·魯道帶領下抵抗日軍的血淚史詩，宏大製作規模真實還原歷史事件。此片曾不僅獲金馬獎最佳劇情片大獎，在全球影壇屢獲肯定，先後提名威尼斯國際電影節金獅獎、參與奧斯卡最佳外語片角逐，更在大陸豆瓣網穩守8.9高分評價。

