血月現身元宵節！全台可見近1小時月全食奇景

台北市立天文館預告，今年元宵節（3月3日）當晚將出現罕見的月全食天象，整個過程在台灣皆可完整觀賞本影食階段。天文館表示，「為了讓民眾在觀賞前充分了解這場天文盛事，臺北天文館展示場於2月推出『月全食』假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。」









台北天文館指出，元宵夜月全食歷時約59分鐘，形成「血月」，2月也規劃主題導覽讓民眾免費了解月食原理與觀測重點。（圖／翻攝自台北市立天文館）

根據台北市立天文館指出，月全食自傍晚開始，17時50分月出即為初虧，19時4分進入全食階段，19時34分達到食甚，20時3分生光，全食歷時約59分鐘。天文館指出，全食期間月球因地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，俗稱「血月」，觀測條件相當理想。為配合此次天文盛事，天文館在2月規劃系列月全食主題導覽，由專業解說員帶領民眾了解月食科學原理與血月成因。天文館表示，「配合此一重要天象，天文館於2月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等」，民眾可在假日時段免費參與，提前了解元宵夜的精彩天象過程。





元宵節「血月」來襲！天文館：全台都能看近「1小時」月全食奇景

天文館每日開放頂樓觀測室，讓民眾可藉此提前感受天文奇觀。（圖／翻攝畫面）

此外，天文館頂樓觀測室每日上午10至12時、下午14至16時免費開放，民眾可使用專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動；每週六晚間19至21時亦安排夜間觀星活動。天文館指出，「2月的觀測目標包括木星、月亮與昴宿星團（M45），透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌，體驗實際觀星樂趣。」民眾可藉此提前感受天文奇觀，迎接元宵節「血月」盛景。





