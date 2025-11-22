「血月」再現身！2026天空奇觀時程出爐 2場流星雨接力登場
記者柯美儀／台北報導
2025年接近尾聲，台北天文館率先公布《2026年重要天象表》，明年天空超精彩！除了壯觀的月全食，還有數次肉眼可見的行星相合，想看星星的朋友絕不能錯過。除此之外，還有每小時破百顆流星的英仙座流星雨與雙子座流星雨，觀賞條件超級完美。
台北天文館表示，明年最受矚目的天象是3月3日（二）的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成俗稱「血月」的景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件之一。
2026年還將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象。台北天文館指出，「行星合」是行星與月亮，或行星間相互接近的天象，尤其是較明亮的行星合，格外引人注目。明年有三次欣賞行星合的好機會，其中以3月8日（日）的「金星合土星」最為搶眼，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝。
4月20日（一）則同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見的行星，1.2等的火星、-0.2等的水星與0.9等的土星在黎明前齊聚東方低空，相當吸睛。11月16日（一）凌晨的「火星合木星」同樣值得關注，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。
此外，台北天文館表示，明年的英仙座流星雨在8月13日（四）達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日（一）接力登場，兩者預測的天頂每小時流星數（ZHR）皆可破百，而且觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，也是不可錯過的年度重點天象！
更多三立新聞網報導
把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度
大苑子董事長親上門道歉！農場霸氣喊：今年石虎柳丁不賣他們
外國人超愛！台灣「1海鮮」進軍澳洲 20呎冷凍貨櫃出口
業界人才可任自然教師！2年內修8學分「資格門檻」曝 教育部修法今上路
其他人也在看
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
南加華人聚居的鮑爾溫公園市17日發生槍擊案，導致六旬華人夫婦身亡，10歲女童生命垂危。知情者透露，案件背後牽扯移民家庭複...世界日報World Journal ・ 23 小時前
芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕
耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去自由時報 ・ 13 小時前
輝達財報無力救市、聯準會降息可能性降低 美股四大指數全面收黑
儘管輝達開出亮眼財報，但美股科技股走勢仍難以支撐，加上9月非農新增就業人數高於預期，降低聯準會降息的可能性，20日四大指數終場全面下跌。道瓊工業指數下跌386點，收在4萬5752點；那斯達克指數下跌4台視新聞網 ・ 1 天前
航班準時、理賠效率全公開！2025全球最佳航空榜單出爐…台灣「2公司入榜」名次曝
旅客權益組織「AirHelp」專門協助旅客處理航班延誤、取消和超賣等問題，並協助爭取航空公司賠償，而AirHelp近日就公布「2025年度航空公司評比」（AirHelp Score），列出全球最優秀航空公司，結果顯示今年冠軍為卡達航空（Qatar Airways），台灣的長榮航空、中華航空也被列入前100名！鏡報 ・ 1 天前
Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同
Andy老師鬧翻家寧後，選擇創立新的YouTube頻道，在短短幾天內達成百萬粉絲訂閱，日前Andy老師更奪下走鐘獎最大獎項「年度個人創作獎」，在台上他也泛淚感謝所有支持他的人，不過昨（21日）Andy老師釋出最新影片竟透露當天是有請保鑣隨行，真實原因全說了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
嘉市北港路徵收案 10/31重啟公展為期30天
延宕逾17年的「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」，今年4月獲內政部都市計畫委員會支持，決議採「個案變更」程序方式續審；市府都市發展處今天表示，本案重新辦理公開展覽期間為10月31日起至11月29日為期30天，並安排3場說明會，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎，自由時報 ・ 10 小時前
中國人不買？習近平狂出百本「國家寶典」 遭爆堆灰塵、打1折沒人理
中國國家主席習近平自2012年11月掌權至今，中共宣傳部門已將他說過的話、指示、書信及治國論述等剪輯成冊，陸續出版超過150種本書。然而，就有部落客指出，習近平的著作在一些書店裡，即使掛上「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 7 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 9 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 15 小時前