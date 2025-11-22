「血月」再現身！2026天空奇觀時程出爐 2場流星雨接力登場

記者柯美儀／台北報導

2025年接近尾聲，台北天文館率先公布《2026年重要天象表》，明年天空超精彩！除了壯觀的月全食，還有數次肉眼可見的行星相合，想看星星的朋友絕不能錯過。除此之外，還有每小時破百顆流星的英仙座流星雨與雙子座流星雨，觀賞條件超級完美。

台北天文館表示，明年最受矚目的天象是3月3日（二）的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成俗稱「血月」的景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件之一。

明年4月20日水星、火星、土星相聚示意圖。（圖／取自天文館官網）

2026年還將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象。台北天文館指出，「行星合」是行星與月亮，或行星間相互接近的天象，尤其是較明亮的行星合，格外引人注目。明年有三次欣賞行星合的好機會，其中以3月8日（日）的「金星合土星」最為搶眼，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝。

4月20日（一）則同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見的行星，1.2等的火星、-0.2等的水星與0.9等的土星在黎明前齊聚東方低空，相當吸睛。11月16日（一）凌晨的「火星合木星」同樣值得關注，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。

雙子座流星雨將在明年12月14日登場。（圖／取自天文館官網）

此外，台北天文館表示，明年的英仙座流星雨在8月13日（四）達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日（一）接力登場，兩者預測的天頂每小時流星數（ZHR）皆可破百，而且觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，也是不可錯過的年度重點天象！

