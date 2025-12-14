血染常春藤名校！ 布朗大學期末考驚爆槍擊 至少2死9傷

布朗大學，發生重大槍擊案，造成至少2死9傷。（圖／翻攝自Google maps）





美國東北部，常春藤聯盟名校布朗大學，發生重大槍擊案，造成至少2死9傷。事發時由於正是期末考，物理工程大樓外部大門沒有上鎖，讓嫌犯輕易闖入開槍。在布朗大學攻讀博士的台灣學生簡江恆也受訪談到驚險過程，當時他正在實驗室工作，馬上關燈鎖門在桌底下躲了兩個小時，才被特警救出。

槍聲連環響，十名學生躲在圖書館，驚恐全寫在臉上，所幸特種警察持槍進入。

美國特種警察v.s.布朗大學學生：「每個人舉手，舉手舉手舉手。」

特警要學生高舉雙手，帶他們安全撤離，學生們收拾僅有的家當快步逃離，但就在此時又傳出槍聲。台灣博士生簡江恆，這時就在實驗室工作，他與友人躲在桌子底下2小時，才保住小命。

記者vs.布朗大學台灣博士生簡江恆：「你躲了多久？（我想大約是兩個小時左右，因為我們的門是鎖著的，我們關了燈，只要他們沒有鑰匙，就不會有人進來）。」

只有2.8度的氣溫，簡江恆頂著寒風受訪，因為當時大批特警持槍逐層搜索，在一排排書架中確認沒有人躲藏，也來到簡江恆躲藏的實驗室，他連外套都沒拿快速撤離。

布朗大學台灣博士生簡江恆：「是的是的，我以為我可以出來，然後回去拿我的衣服，和筆記型電腦之類的，但我只是按照警察的命令出來了。」

美國東北部常春藤盟校布朗大學，台灣時間14日清晨五點左右，工程物理系大樓驚爆槍擊案，從監視器畫面可以看到，頭戴黑帽全身黑衣的嫌犯，右手插口袋，越過紅路燈，不急不忙的離開，目擊者表示槍手看來大約30多歲。

羅德島州警局副警長奧拉哈：「一些目擊者也說，他可能戴著灰色迷彩面罩，但這點尚未證實。」

由於正值期末考，為了方便考生進出，被槍擊的大樓外部大門沒上鎖，導致槍手能輕易長驅直入，造成至少兩人死亡，傷亡者全是學生，美國總統川普已接獲報告，強調這起事件讓人悲痛又心痛，喊話民眾為傷者祈禱，當局也將全力緝凶，逮捕兇嫌到案。

