血染常春藤：期末考週驚爆槍擊案！布朗大學2死8重傷，全城封鎖搜捕「黑衣人」
美國羅德島州的布朗大學13日傳出槍響，目前已確認造成至少2死、8重傷的慘劇。令人不安的是，儘管警方與聯邦調查局（FBI）已大舉進駐，並對當地周邊區域實施嚴格封鎖，但那名被目擊者描述為「一身黑衣」的槍手，目前仍然在逃。
目前正值常春藤盟校（Ivy League）布朗大學的期末考週，但原本應當充滿咖啡香氣與紙張翻動聲的寧靜週六，卻傳出幾聲劃破長空的槍響，讓美國社會再次陷入對校園槍枝暴力的夢魘之中。慘劇起點位於巴魯斯與霍利工程大樓（Barus and Holley Engineering building），這棟建築內設有眾多實驗室與教室，是理工科學生的大本營。事發當下，許多學生正在進行期末考試，或是在走廊與公共區域溫書。
當地警方表示，第一通911報案電話於下午4點05分撥入，電話那頭傳來驚恐的尖叫與混亂的求救訊號。「一名身穿黑衣的男性，手持武器」是當時警方接獲的唯一線索，下午 4 點 22 分，布朗大學官方緊急警報系統（Brown Alert）向全體師生發送了令人背脊發涼的訊息：「巴魯斯與霍利大樓目前有一名槍手出沒。鎖好門，將手機靜音，保持隱蔽。」
這條訊息讓原本輕鬆聊天的學生們被緊急疏散到地下室，宿舍區的學生只能用書桌與椅子抵住房門、關閉燈光。校方稍晚曾發出一則讓所有人鬆一口氣的通知，聲稱「嫌疑人已被逮捕」；但傍晚5點30分左右，又傳出，距離主校區不遠的總督街（Governor Street）發生「第二起槍擊案」。不過這兩起消息後來都被證實只是誤報，唯一可以確定的是，兇嫌目前依然在逃。
目前確定有8名傷者被送往當地醫院搶救，但警方尚未交出死傷者的身份名單。羅德島醫院發言人表示，槍擊案其中六名傷者情況危急但生命徵象穩定、一人情況危急、還有一人情況穩定。美國總統川普（Donald Trump）則在社群平台發文，表示已聽取簡報、確認聯邦調查局（FBI）探員已抵達現場協助調查，「願上帝保佑受害者及其家屬！」
普洛威頓斯（布朗大學所在地）市長布雷特·斯邁利（Brett Smiley）證實，儘管警方已搜索了整棟巴魯斯與霍利大樓，但並未發現嫌疑人蹤影。警方目前正全力調閱校園周邊的所有監視器畫面，試圖拼湊出槍手的逃逸路線。《紐約時報》指出，布朗大學目前宛如一座戒備森嚴的前哨站，聯邦調查局的探員遍佈校園，羅德島州各地警力亦全數到場，包括全副武裝的戰術單位。
羅德島州州長丹·麥基（Dan McKee）將這起槍擊案形容為「難以想像的噩夢」，並對媒體表示：「這將是影響家庭與人們一生的事件。」麥基表示，他已經與聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）通話，強調地方、州級及聯邦執法人員正全力追捕槍手：「目前所有人員皆以同一目標行動——確保該區域民眾安全，同時追緝兇嫌。布朗大學於當地晚間8時30分也再次強調：「校園持續處於封鎖狀態，全體成員務必留在原地避難。」
