【血染馬太鞍溪】光復鄉長救災時爽嗑羊肉爐 羈押時反咬徐榛蔚 揭花蓮王夫婦長年恩怨釀救災空窗

縣長徐榛蔚（左）與光復長林清水肩面臨《災防法》究責。翻攝徐榛蔚臉書

2025年9月23日花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流慘劇，奪走19條人命、5 人失蹤。檢調發現，這場原可預防的天災，卻因光復鄉長林清水涉嫌虛偽回報撤離數字、未落實逐戶撤離，花連縣長徐榛蔚監督不實、未確實督導疏散，一連串怠惰行徑才釀成人禍。更可惡的是，林清水在警戒最高點時竟在吃羊肉爐，徐榛蔚不僅災前出國，縣府對中央9度示警以「已知悉」冷眼應對。據悉，羈押中的林清水緊咬徐榛蔚，指控縣府監督不實，案情勢必越滾越大。

廣告 廣告

數據全造假 撤離8000人竟是空頭支票

花蓮地檢署2026年1月14日兵分八路搜索光復鄉公所等地點後，正式揭開陽奉陰違的「官場現形記」。檢調發現，鄉長林清水向中央陳報「疏散8000多人」的亮眼數據，竟是徹頭徹尾的騙局，鄉公所根本未事先針對保全戶造冊，僅草率地將轄內10個村的總設籍人口直接填入名單呈報。

這份灌水報表導致實際撤離人數僅約800人，與陳報數據相差高達十倍。調查更指出，公所完全無視逐戶訪查、拍照存證等法定SOP（Standard Operating Procedure，標準作業程序），僅憑警車廣播與村長口頭勸告便敷衍了事，這種粉飾太平行徑，讓原本應受保護的村民，在錯誤的行政資訊下身陷險境。

更令人憤怒的是，災害警戒最高點的9月21日傍晚，中央已應縣府需求調派12名官兵與戰術輪車抵達光復鄉待命，林清水卻未調度軍方力量協助撤離，反而偕同秘書到撤離區內的羊肉爐店悠哉聚餐。當時鄉公所對外虛報「撤離完成」，嚴重誤導中央與國軍以為地方救災量能充足，實則讓無辜居民在不知情的狀況下，於紅色警戒區原地等待，最終迎來溢流爆炸的索命洪水。

受災戶家屬情緒激動，痛批「是政府害死我們」。王吟芳攝

檢調四大偵辦重點 羊肉爐鄉長對比零傷亡神村長

檢調抽絲剝繭後定調，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」是官僚怠慢疊加而成的行政人禍。首項要點直指光復鄉長林清水「防災意識蕩然」，不僅長期未針對保全戶落實造冊，導致緊急時刻根本掌握不到名單，更涉嫌在時間壓力下對上級採取「謊報」策略。林清水將實際僅約800人的撤離人數，直接以設籍人口灌水至 8500人呈報中央，且全程僅靠廣播敷衍，完全未啟動逐戶訪查、要求簽切結與拍照存證等法定SOP，使居民在錯誤資訊下身陷險境。

諷刺的是次要重點是正面的落實SOP，大馬村長王梓安早在7月就曾演練預防性撤離，9月21日接獲預警後，當晚撤離91人，隔日清晨更再度巡視村落確保村民離開，甚至在溢流爆炸聲響起前的最後一刻仍持續廣播勸離。這套紮實的「領頭羊」作法最終達成全村零傷亡，成了檢調查辦鄉公所行政失職的反向關鍵鐵證。

第三項則是令人憤怒的指揮體系失能。據悉，9月21日傍晚，中央已應縣府需求調派12名官兵與3輛戰術輪車抵達光復鄉待命，正值防救災最關鍵時刻，林清水卻未調度軍方力量，反而帶著秘書前往撤離區內的羊肉爐店悠哉聚餐。鄉公所當時對外虛報「撤離完成」，不僅誤導中央以為地方救災量能充足，更讓深陷紅色警戒區的居民在不知情的狀況下，於原地等待隨後而來的爆炸洪水。

最後，檢調點出花蓮縣政府監督不實的法律責任。依《災害防救法》第10條與《地方制度法》規定，縣府對鄉公所有指揮監督義務，但在馬太鞍溪水位急升之際，縣府卻對中央九度發出的「必須立即疏散」警訊表現消極。多份催命公文在縣府內部竟被以「已知悉」草率結案，甚至應變中心直到溢流發生後才提升為一級開設。

已讀不回的公文 徐榛蔚「已知悉」草菅人命

除了光復鄉公所荒腔走板，花蓮縣政府也難辭其咎。檢調發現，內政部採納水利專家李鴻源提醒堰塞湖溢流風險警告，但多份催命公文到縣府後，竟被官僚體系以「已知悉」結案，實際執行幾乎掛零。

更離譜的是，中央連續9度下達「必須立即疏散」的警訊，縣府以「地方回報撤離中」誤導中央。在這性命交關的時刻，縣長徐榛蔚正出訪韓國，縣府應變中心甚至在溢流發生後才提升為一級開設，災區自救會痛批徐榛蔚及縣府人員怠忽職守。

馬太鞍溪堰塞湖溢流慘劇，奪走19條人命、5 人失蹤。資料照片

官場甩鍋大戰 政治恩怨浮上檯面

遭羈押的光復鄉長林清水偵訊時把矛頭直指縣長徐榛蔚，辯稱鄉公所人力與資源極度匱乏，根本無力獨自撤離8000多人，更搬出《災害防救法》強調法定的地方指揮官實為縣長，鄉公所僅是配合單位。林清水控訴縣府未提供足夠支援，拒絕成為這場19死、5失蹤的唯一代罪羔羊。

林清水更憤怒揭露，堰塞湖溢流前的關鍵時刻，徐榛蔚竟遠赴韓國訪問，並未坐鎮指揮，導致防災應變出現嚴重空窗。因罹難者家屬已正式對徐榛蔚提告，檢調目前正深掘兩人間失靈的指揮鏈，這場混合了「首長出國」與「基層造假」的官場甩鍋大戰，也讓縣府廢弛職務的行政責任呼之欲出。

地方揣測林清水對徐榛蔚潑髒水的行徑，可能是4年前林公開力挺徐的政敵杜麗華，與傅崐萁、徐榛蔚夫婦關係緊繃，事後造成縣府與鄉公所資源供需失衡，溝通管道不順暢，間接導致無辜百姓遭殃。



回到原文

更多鏡報報導

馬太鞍溪堰塞湖釀嚴重死傷 光復鄉長浮報撤離人數羈押禁見

馬太鞍溪洪災釀19死 檢調今晨突擊搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處

馬太鞍溪洪水止不住！萬榮鄉明利村災情擴大 大水連淹兩天未退、居民全數撤離

整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應