【血染馬太鞍溪】基層造假交差、高層冷漠塞責 19死慘案究責恐燒向徐榛蔚

光復鄉佛祖街受創慘重，淤泥淹沒達1層樓高。花蓮社區大學簡嘉信提供

奪走19條人命與5人失蹤的馬太鞍溪堰塞湖洪災，因檢調介入，正式從天災演變為人禍大案。花蓮地檢署在案發百日後發動大規模搜索，法官羈押光復鄉長林清水，全案朝向過失致死、偽造文書及廢弛職務釀成災害罪等三大罪名深入偵辦。據了解，檢方目前偵查核心鎖定在基層公所虛偽呈報公文，若林清水反咬花連縣長徐榛蔚的甩鍋策略成功，偵辦方向恐牽動縣府監督不實的責任。

花蓮地檢署發動偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，迄今將屆半個月，《鏡週刊》發現檢調偵辦方向疑已定調「官僚怠慢與數據造假」的行政人禍。檢調根據光復鄉公所存檔及各機關的災害通報公文，目前證據鏈已勾勒出「公文殺人」的輪廓，基層靠造假報表交差，高層以冷漠公文塞責的荒唐官場現形記。

檢調根據光復鄉公所存檔及各機關的災害通報公文，查出林清水呈報給中央的「撤離8000多人」數據幾乎全數造假。實際上，鄉公所並未事先針對保全戶造冊，而是將全鄉設籍人口直接填入報表，導致實際撤離人數僅約800人，落差高達十倍。

光復鄉長林清水被控撤離資料「全造假」，法官裁定羈押。翻攝徐榛蔚臉書

偵訊資料顯示，鄉公所完全未執行逐戶訪查、拍照存證及簽署切結等法定SOP（Standard Operating Procedure，標準作業程序），僅憑警車廣播與村長口頭勸告便敷衍了事，這種粉飾太平行徑，讓原本應受保護的村民，在錯誤的行政資訊下身陷險境。

9月21日警戒最高點、國軍兵力已抵達準備救災之際，林清水沒有下達調度令，反而偕同秘書前往撤離區內的羊肉爐店聚餐。此舉誤導中央以為量能充足，致使居民在不知情下原地等待洪水爆發。林清水的行為已觸犯刑法第130 條「廢弛職務釀成災害罪」規定，公務員廢弛職務致生災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。

檢調掌握公文記錄顯示，中央曾9度發出立即疏散警訊，但花蓮縣政府多以「已知悉」草率結案，實際執行幾乎掛零，甚至應變中心直到溢流後才提升為一級開設。檢調後續要查「已知悉」的疏散通報公文是副縣長或相關局處長代決，或是縣長徐榛蔚忽視。這也是該案是否向上延燒的關鍵。



