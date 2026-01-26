【血染馬太鞍溪】花蓮王王朝崩裂？徐榛蔚遭家屬、鄉長夾擊 檢鎖定「首長缺位」罪證

花蓮光復馬太鞍堰塞湖風險升高期間，縣長徐榛蔚（左）仍在韓國參訪。翻攝徐榛蔚臉書

花蓮縣長徐榛蔚2018年就任迄今，始終以「花蓮媳婦」的親民形象深耕地方，與丈夫傅崐萁共同建構長達20年的「傅氏王朝」政治命脈。就在徐榛蔚年底卸任前夕，隨著檢調朝「廢弛職務釀成災害罪」深入追查，徐榛蔚不僅面臨司法傳訊的可能，更深陷基層反咬與自救會控告的三重夾擊。

據了解，徐榛蔚正處於究責的暴風圈。首先是司法層面，花蓮地檢署已定調此案為「官僚怠慢」引發的人禍，正朝過失致死、偽造文書及廢弛職務釀成災害等罪名偵辦，偵查核心已從基層公所逐步向上延燒至縣府層級。

根據檢調掌握的公文證據，中央部會（包含農業部、內政部、消防署）在溢流發生前，曾先後9度發出「立即疏散」警訊，但花蓮縣政府竟多以「已知悉」草率結案。這三個字，如今成為檢調釐清行政責任的關鍵。

檢方後續將重點查核，這些關鍵疏散公文究竟是局處長代決，還是曾呈報至縣長層級卻被忽視。若調查證實徐榛蔚對9次催命警訊視而不見，其行為將觸犯《刑法》第130條「廢弛職務釀成災害罪」，面臨3年以上、10年以下的有期徒刑。

由罹難者家屬組成的自救會，已正式對徐榛蔚提告，指控其作為法定的第一線災防指揮官，卻在災前關鍵時刻「首長缺位」遠赴韓國訪問，涉嫌怠忽職守。已遭羈押的光復鄉長林清水在偵訊時採取強硬的「甩鍋策略」，強力反咬徐榛蔚才是《災害防救法》規定的法定指揮官，控訴縣府長期未提供充足的支援且監督不實，意圖拉下縣長共擔法律責任。

這場司法風暴威脅著徐榛蔚與傅崐萁的政治前途。長期以來，傅氏夫婦在花蓮維持著高度的政治威望，但此次「公文殺人」的輪廓逐漸清晰，家屬的悲憤與基層官員的背離，已讓地方派系出現動搖。

徐榛蔚未來極可能面臨地檢署的正式傳訊，必須親自說明其出國行程與災防指揮鏈斷裂的因果關係。在卸任倒數階段，這場官司不僅關係到她是否能全身而退，更關乎傅家在花蓮的政治香火能否延續。對徐榛蔚而言，年底前的這一劫，將是她政治生涯中最沉重、也最難跨越的一道關卡。

傳聞檢調要辦花連縣長徐榛蔚廢弛職務釀成災害罪。翻攝徐榛蔚臉書



