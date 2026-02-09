血案選角「別有用意」？作家：找曾演台派作品演員「懲戒」

台北市 / 綜合報導

電影「世紀血案」引發一連串爭議，時隔多天導演徐琨華，終於透過聲明向林義雄先生及家屬致歉，表明即刻暫停參與「世紀血案」所有後製工作；至於參與戲劇的演員們，除了逐一發文致歉外，現在更有作家質疑，在選角過程有「另一層用意」，因為製作公司是一群，長期在中國生活的人，但參與演出的，卻是曾出演「台派作品」的演員們，是否趁機要「懲戒」他們，也成為話題。

歌手李千娜VS.歌手陳明章說：「心愛的，緊返來。」李千娜既是歌手也是演員，曾與台灣民謠大師陳明章，一起在節目中合唱台語經典曲目，戲劇「星空下的黑潮島嶼」說：「胎盤早期剝離，這必須立刻開刀。」黃河夏騰宏曾出演「時代劇」，作品講述了綠島政治犯的生活，這些演員因為參與「世紀血案」遭到輿論抨擊。

但有專欄作家點出，像是黃河夏騰宏曾出演星空下的黑潮島嶼，楊小黎則演過台北歌手，兩部劇都是以白色恐怖時期為背景，而李千娜多次和陳明章合作，對此他質疑這是由一群長期在中國生活的人，組成的製作公司找演員時還有另一層用意，想趁機「懲戒」參與台派影視工作的演藝人員。

影評人說：「一開始看到這樣子的一個名單，當然還是會有點驚訝，因為確實很多演員他們本身之前出演的作品，演的比較多是台派的作品，在這樣子的情況底下，一開始的確是會有這樣的聯想，但是我也沒有辦法百分之百確定說，這一定是一個刻意的安排。」而影評人也點出影視作品出演卡司，也會讓觀眾聯想作品風格及內容。

影評人說：「主題畢竟是歷史相關的主題，誠如我剛剛所提到其實這些演員，本身過去的作品也比較偏台派，所以我覺得，也許這也不完全是巧合，確實在選角的部分的時候，其實可能有考量過說這些演員來演的話，大家好像第一時間會感到比較放心。」

世紀血案爭議燒不停，時隔多日導演徐琨華終於發聲，向林義雄先生及家屬致歉，表示會即刻暫停 參與 「世紀血案」所有後製工作，並透過聲明回應各項爭議，當中點出曾提過當事人意願問題，提醒拍攝題材敏感性，第四點更直言由製片人與製作公司雇用的導演，製作過程中沒有太多的話語權決策權，聲明稿向外界致歉，卻又扯出製作人郭木盛及出品人蘇敬軾，究竟哪個環節出問題讓外界霧裡看花，也難以接受這樣的說法。

