血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗

有網友好奇若「不考會計師證照，該科系是否還有發展空間？」不少過來人分享「商科相關的都可以走」，但也有網友直言「念會計真的會後悔！」示意圖／取自pixabay

隨著115學年度大學學測於17日正式登場，數萬名考生站在人生的十字路口，除了全力應考，選填志願更是決定未來職涯的關鍵。近期網路上便掀起關於「會計系出路」的熱烈討論，有網友好奇若「不考會計師證照，該科系是否還有發展空間？」不少過來人分享「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」，不過也有網友直言「念會計真的會後悔。」

會計系畢業有何出路？過來人分享經驗談

這名網友在社群平台Threads上發文表示，自己目前大二，正處於「讀中會（中級會計學）讀到非常迷茫」的階段，雖然已經在網路上查過許多資料，但還是想聽聽前輩們分享實際的工作內容，尤其好奇若不考取會計師執照，這張文憑是否還有其他出路？

廣告 廣告

文章曝光後，引發許多「過來人」共鳴。不少網友直言，會計系畢業不代表只能鎖定事務所或執照，甚至點出現實數據與轉職案例，「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」、「遇到的朋友都沒當會計了，有賣衣服也有賣吃的還有當業務」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」。

也有網友分享身邊友人的跨界經歷，證明會計系的邏輯訓練在其他領域也能通用，「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作。他當過房屋仲介、券商工作、現在是專業講師。」

不過，若想留在商管領域發展，許多學長姐建議「先進事務所歷練」仍是主流選擇，累積經驗後再轉往一般企業財務部門。一名網友詳細解析這條路徑，「會計系畢業去會計師事務所蹲了二年出來去公司財務部當財務，應收應付、財務報表、資金調度、融資貸款，各種跟錢有關的事都是財務在做」；另一位網友也補充，「我在大學唸會計的同學基本上都沒在做會計師，當然也都是先在四大事務所熬過幾年」。

討論區的留言顯示，雖然「中會」是大二生的夢魘，且會計師執照難考，但該科系的訓練在職場上仍具備一定通用性，無論是轉戰業務、金融，或是進入企業擔任財務核心人員，出路其實比學生想像中更為寬廣。

會計系高居「後悔榜」第四名，意味著高達56.2%的會計系畢業生若能重新選擇，絕不會再踏入會計領域一步。示意圖／取自pixabay

會計薪水真的這麼低嗎？過來人揭真相

事實上，過去就有網友疑惑發問，常看到文章討論四大會計師事務所的起薪「不到5萬」，但加班時數卻極為驚人，常常要忙到凌晨，「就算加上加班費也才5、6萬。」原PO不解，會計系明明有其專業性，為何會落得「薪水少又血汗」的處境？並直言「就算不跟科技業比好了，這薪資工時比跟金融業比也划不來吧？」

對此，許多從事會計相關工作的網友也分享甘苦談，「大學生公定價34000」、「完全就是文組科系裡面，大學最苦讀的科系，出社會還是一樣苦，加班費能到五、六萬已經很多，很多組還會砍加班費」、「錢少工時長，要會的東西又超級多」、「同學進去的，不到一年都走光了，天堂組絕對有，但地獄組更多」、「錢少工時長，要會的東西又多」、「我目前四大IC等級，薪水從沒超過5萬，沒想好真的不要來事務所」。

會計系高居「後悔榜」第四名

網路上對會計系的「勸退文」並非空穴來風，根據數據顯示，商管學群確實是後悔的「重災區」。104人力銀行曾發布「校系明燈圖鑑」，針對各科系畢業生進行調查，詢問「若人生重來，你有多想讀這個科系？」結果顯示，意願最低的「倒數前5名」依序為：護理系（僅39%想重讀）、國貿系（41%）、生物科技系（43.2%）、會計系（43.8%）、企管系（45.2%）。

數據顯示，會計系高居「後悔榜」第四名，意味著高達56.2%的會計系畢業生若能重新選擇，絕不會再踏入會計領域一步，反映出該產業高工時、高壓力的工作環境，確實消磨了不少從業人員的熱情。

未來10年最可能消失的危險科系，包括：休閒管理、外文、中文等科系。圖／104人力銀行

未來10年「消失與長存」科系預測

除了回頭看後悔程度，調查也針對產業趨勢分析了「未來10年最可能消失」的危險科系，包括休閒管理、外文、中文等科系，因受到AI技術衝擊與少子化影響，被視為高風險族群。

相對地，被認為地位最穩固、最安全的「鐵飯碗」科系，則由電機、醫學、護理等專業掛帥。值得玩味的是，「護理系」雖然被視為最不會消失的職業之一，但在「想重讀意願」中卻敬陪末座，呈現出「工作最穩定，但從業人員最想逃」的矛盾過勞現象。

104人力銀行建議「科系不等於職涯」，大學教育在培養獨立思考、智慧方面很重要，很多畢業生從事與科系不直接相關的職業。另外，「善用工具」也很重要，104也提供104落點分析等工具，幫助學生依興趣與分數選擇大學。



回到原文

更多鏡報報導

墾丁店家寧願倒也不降價？他揭3大致命傷 網「8字」砲轟：自作自受

載櫻花妹雙北趕場「2天接7客」！他狂賺7800元 超慘下場曝：得不償失

白眼翻到後腦勺！長輩狂問「月入有無10萬？」網教2招反制：秒噤聲

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除