血汗巡演全白忙！伯賢、泰民、THE BOYZ驚爆遭公司「拖欠10億」
記者陳宣如／綜合報導
由車佳媛代表經營的韓國娛樂公司One Hundred及旗下廠牌，近期被媒體揭露出現大額未結算款項與財務壓力問題，累計金額高達50億韓元（約新台幣1.1億元）。受影響的藝人包括伯賢、泰民，以及男團THE BOYZ，其中每人未收結算款約為10億韓元（約新台幣2200萬元），引發演藝圈高度關注。
根據韓媒《The Fact》調查，隸屬One Hundred母公司旗下的THE BOYZ，目前尚有約10億韓元（約新台幣2200萬元）的結算款未入帳。旗下廠牌「INB100」所屬藝人伯賢，同樣有約10億韓元（約新台幣2200萬元）未收到，Chen與Xiumin也各自有數億韓元的結算待處理。另屬子公司廠牌「Big Planet Made」的SHINee成員泰民，其未結算金額則已超過10億韓元（約新台幣2200萬元）。
媒體引述Big Planet Made 2024年財務報表指出，公司負債約532億韓元（約台幣11.8億元），高於資產約342億韓元（約台幣7.6億元），差額約180億韓元（約台幣4億元），被認定處於「完全資本蠶食（資不抵債）」狀態。相較之下，INB100財務狀況略佳，但可運用資金仍非常有限。
報導指出，One Hundred及旗下廠牌最大股權結構皆由車佳媛代表掌控，公司過去主要依靠藝人演唱會與音樂作品IP所取得的預付款，以及零星活動和節目出演費維持營運，但自2025年下半年起，連這部分資金周轉也出現困難。
知情人士透露，One Hundred旗下藝人自2024年第三季起，疑似未依合約收到應得結算款。藝人泰民自2024年4月加入Big Planet Made後，隨即展開全球巡演，期間涵蓋日本競技場及全球29個城市；伯賢自2024年5月INB100併入One Hundred後，也完成28個城市的世界巡演並計畫安可演出。Chen、Xiumin及THE BOYZ等藝人情況也類似。媒體分析指出，演出收益通常在三個月後結算，但部分巡演收入疑未及時入帳。
媒體報導指出，車佳媛代表曾利用藝人IP取得大額預付款，但資金運用與支出管理引發爭議，例如2024年帳目中列出高達108億韓元（約台幣2.4億元）的「服裝費」，公司事後解釋為製作費誤植，整體資金使用效率低，使現金流緊繃，影響藝人結算。
財務問題也牽連到前東家合約履行。由伯賢、Chen、Xiumin組成的「CBX」依協議須將個人活動收入的10%支付給SM娛樂，但因INB100資金不足，該款項尚未支付，SM娛樂去年底已寄發存證信函催收。該爭議導致CBX三名成員未能參與EXO睽違2年半的團體回歸活動。
業界估算，One Hundred及旗下廠牌員工總數超過百人，每月人事成本約4億韓元（約新台幣890萬元）。即便短期以活動收入補足部分資金，也難以根本改善財務結構。業界對公司能否穩定支援藝人活動及結算仍持觀望態度。針對未結算款項，One Hundred方面截至目前尚未對媒體提出正式回應。
