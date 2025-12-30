血汗職場「受傷還被扣薪」！ 26歲設計師跳槽1工作 工時短收入增





人生有時遇到阻礙，轉個彎，反而能看見截然不同的世界。一名26歲的平面設計師Betty，便是在一次職場意外後，選擇轉身離開不友善的工作環境，重新找回對工作的掌控權與生活的平衡。

Betty前一份工作任職於廣告設計公司，一年多來無論加班或承擔多少專案，薪資僅調升1,000元。她回憶，公司人員流動率極高，一年內就有超過20位同事離職，「再怎麼努力，老闆都覺得是應該的。」真正壓垮她的，是一場發生在工作現場的意外。

廣告 廣告

當天她到活動展場支援監工，不慎被生鏽的美工刀割傷手指，鮮血直流。因同事都在忙工作，無人能陪她就醫，她也不敢搭計程車前往急診，擔心公司不核銷車資，只能壓著傷口搭公車到醫院。候診、縫合期間，老闆仍不斷來電催促她回到工作崗位，甚至要求「就算不回公司，訊息也要回」。更讓她無法接受的是，隔月薪資單上，受傷當天竟被扣薪一天，讓她當下決定離職。

離開正職後，Betty憑藉過往累積的作品與口碑，放手一搏專心接案，目前案源穩定，月收入約3至4萬元，與正職相差無幾，工時卻更彈性，閒暇時還能兼職增加收入。她坦言，正職工作並不難找，但許多年輕人抗拒朝九晚五，關鍵在於職場環境是否友善。

Betty認為，剛出社會的年輕人對薪資要求並不苛刻，但企業若能提供彈性工時、生日假、不用補班等實質福利，更能留住人才。她也直言，員工聚餐未必是福利，對年輕世代反而是壓力，「不如給餐券或津貼，讓我們自己選擇，才是真正的體貼。」她感嘆，企業若一味喊缺工，卻對員工斤斤計較，終究留不住人。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



「兼職工作」瀏覽數 3個月爆增14% 職缺高達22.3萬個

迎財富大運！「4生肖」一路順到年底 還有貴人神助攻

清大女月薪39K想轉職 網見職業勸：很頂了