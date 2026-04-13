血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮

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中國海底撈被資深員工爆料被客訴要自費上千元買禮物安撫客人。（翻攝IG@haidilaotaiwan）

中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。

員工遭客訴需付錢賠償

綜合陸媒報導，資深員工蔣小姐出面踢爆，海底撈存在極端的不成文規定，凡遭客訴，員工須自費500元人民幣買禮安撫客人，這項潛規則導致許多員工面臨數千元的財務負擔，原本應是公司承擔的營運成本，竟轉嫁到辛勞的基層人員身上。

羞辱霸凌員工嚴重

除了金錢剝削，職場霸凌也相當嚴重。蔣小姐指出，管理層不但經常言語羞辱下屬，並以扣除法定假日分紅、惡意變動排班等手段施壓，甚至阻礙員工申請調動門市，意圖逼迫員工自請離職。這些指控揭露了海底撈光鮮亮麗的服務背後，藏著極不合理的勞動環境。

網民怒喊抵制

輿論對此反應激烈，不少忠實顧客感到心寒，紛紛表示「為難打工人員，工資才多少，還得貼錢上班？」「不會再去海底撈吃了」我以為海底撈給員工多少薪水多少激勵才有的好服務，結果給我看這個？」網上出現抵制聲浪，部分網友認為這種靠壓榨員工換來的服務並不值得支持。

海底撈承認黑料屬實

海底撈官方於11日證實，蔣小姐所述內容基本屬實，目前已與其協商賠償事宜。公司也坦言違規管理並非個案，已要求全國1000多個據點全面徹查有無強迫買禮、辱罵員工等行為。官方承諾會依法妥適處理，力求杜絕內部管理亂象。

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