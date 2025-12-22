血洗北車、中山商圈！捷運系統收「炸彈引爆文」 高雄鐵警巡檢結果曝光

記者林昱孜／高雄報導

血洗北車、中山商圈！捷運系統收「炸彈引爆文」，高雄鐵警巡檢。（圖／翻攝畫面）

台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，21日又有民眾預告，將於今（22)日下午1時30分在捷運系統內引爆炸彈，引起恐慌，由於貼文中並未指明哪一捷運線，鐵警和台鐵人員不敢大意，上午在高鐵左營站及火車站巡查，包括連垃圾桶都不放過。

鐵路警察局高雄分局指出，民眾網路留言，將於未特定的捷運站放置炸彈，鐵警立即聯合台鐵高雄車站等捷運共構車站站務員，共同實施站區及列車安全巡檢，目前均未發現可疑人員及物品。

鐵警針對各地點詳細檢測，除了仔細巡檢車廂、座位下方，就連各區域櫃子後方，任何可能放置處，都仔細檢查，甚至連垃圾桶內也不放過。鐵警表示，持續加強聯合巡檢，並與高雄市政府警察局等相關單位橫向聯防，共維民眾搭乘大眾交通運輸工具安全。

高雄分局同時呼籲，民眾切勿發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責，另旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話或通報站區鐵警、站務員，將立即派員處理，共同維護旅運安全。



