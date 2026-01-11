血洗家族再闖教堂！美男連殺6人 7歲表妹也不放過

槍擊事件示意圖。本報繪製



美國密西西比州週五（1/9）晚間發生瘋狂兇殺案。一名24歲男子槍殺自己的父親、哥哥和叔叔，甚至在企圖性侵7歲的表妹後將其殺害，隨後驅車闖入教堂，殺死牧師及其兄弟，最終落網被捕。

綜合美聯社、路透社報導，這為名叫摩爾（Daricka Moore）的黑人男子在當日深夜警方設置的一處路障被捕，隨後關押在西點鎮（West Point）的克萊郡（Clay County）監獄，並被控一級謀殺罪。

摩爾預計將於週一（1/12）首次出庭受審，克萊郡檢察官表示，將尋求判處該男死刑。警長史考特（Eddie Scott）週六（1/10）在記者會上表示，摩爾是唯一的槍手，目前仍在進行調查，尚不清楚他的作案動機。

調查人員認為，摩爾是在家中殺害了他67歲的父親、33歲的哥哥以及55歲的叔叔後，隨後開著哥哥的卡車到達表親家，強行闖入並企圖性侵7歲的表妹，隨即對其頭部開槍。警長拒絕透露女孩的身分。

摩爾接著開車前往名為「主耶穌使徒教會」（Apostolic Church of The Lord Jesus）的小型白色木造教堂，殺害牧師及其兄弟。檢警指出，摩爾當時持有一把步槍和一把手槍，目前正在調查其槍枝來源。

史考特直言：「這件事真的震驚了我們的社區。就我個人而言，我無法理解殺害一個7歲孩子的動機是什麼。」

